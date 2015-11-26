В Сеть утекли секретные данные о новейших российских спутниках

Тех, кто незаконно "слил" сведения, обещают покарать
Общество 00:15
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

В Сети появились данные о ранее неизвестных российских спутниках. Космические аппараты пока находятся в разработке, информация о них засекречена. Тех, кто "слил" данные, обещают наказать.

На одном из сайтов в интернете появилась презентация компании, которая разрабатывает питательные элементы для новейших космических аппаратов. Об утечке заявил главный конструкторов по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов, уточняет РИА Новости.

В презентации содержится масса сведений, которые не должны были быть переданы широкой огласке — начиная от сроков запуска и количества аппаратов до данных об опытно-конструкторских разработках.

Сообщается, что сведения из презентации озвучивались в феврале на прошедшей в Краснодаре конференции.

По словам Лихоносова, публикация сведений — незаконная. Представитель компании пообещал принять меры в отношении того, кто выложил материалы в Сеть.

ПАО "Сатурн" — стратегическое предприятие, оно включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику.

Анна Кольцова

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