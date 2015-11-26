В Сеть утекли секретные данные о новейших российских спутниках

В Сети появились данные о ранее неизвестных российских спутниках. Космические аппараты пока находятся в разработке, информация о них засекречена. Тех, кто "слил" данные, обещают наказать.
На одном из сайтов в интернете появилась презентация компании, которая разрабатывает питательные элементы для новейших космических аппаратов. Об утечке заявил главный конструкторов по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов, уточняет РИА Новости.
В презентации содержится масса сведений, которые не должны были быть переданы широкой огласке — начиная от сроков запуска и количества аппаратов до данных об опытно-конструкторских разработках.
Сообщается, что сведения из презентации озвучивались в феврале на прошедшей в Краснодаре конференции.
По словам Лихоносова, публикация сведений — незаконная. Представитель компании пообещал принять меры в отношении того, кто выложил материалы в Сеть.
ПАО "Сатурн" — стратегическое предприятие, оно включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику.
Анна Кольцова