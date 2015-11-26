Обнародована новая скандальная версия катастрофы в Шереметьево

Близкий к расследованию источник сделал резонансное заявление

SSJ 100 в Шереметьево. Фото: Следком РФ

Озвучена новая версия катастрофа лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Источник, близкий к расследованию, сделал резонансное заявление, в соответствии с которым к трагедии привел вовсе не просчет экипажа, как озвучивалось ранее.

Как сообщил источник, близкий к расследованию, появилась новая версия крушения лайнера — недостатки конструкции самолета. По словам респондента, именно они могли сыграть роковую роль при аварийной посадке борта.

Известно, что именно подломившиеся шасси привели к пожару, пробив топливный бак. "Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета", — сказал источник РИА Новости.

Официальной приоритетной версией сейчас называется ошибка пилотов, которые не выработали топливо перед посадкой и допустили "козление" самолета по полосе. В то же время, у многих экспертов есть масса вопросов не только к пилотам, но и к самой технике.

Лайнер SSJ 100 компании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. В результате возгорания самолета погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ольга Толмачева