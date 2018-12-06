"Зря потратились на вход": Минэкономразвития рассказало, как рухнули надежды из-за ВТО

Россия получила от членства во Всемирной торговой организации совсем не то, что ожидала

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

Минэкономразвития рассказало о том, как рухнули надежды, связанные с вступлением России в ВТО. Вместо "профита" от членства во Всемирной торговой организации Россия оказалась "в убытке". После вступления России в ВТО Всемирный банк предсказывал ускорение роста национального дохода РФ, однако этого так и не произошло.

Реальные преимущества от членства в ВТО не совпали с ожиданиями, заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова, выступая на Астанинском экономическом форуме. Она пояснила, что РФ предполагала разрабатывать новые правила международной торговли, "лоббируя" свои национальные интересы.

"Однако сегодня мы вынуждены констатировать, что реальность не совсем совпадает с нашими ожиданиями. Входной билет оплачен, но услуги предоставляются лишь частично", – цитирует Майорову "Интерфакс".

Она уточнила, что вместо стабильных и предсказуемых условий доступа на рынки Россия получила "рост протекционизма, зачастую в довольно экзотических формах, например санкций".

Напомним, Россия вступила в ВТО в 2012 году. Ряд действий РФ сразу же вызвал массу недовольства. В частности, Евросоюз жаловался на "незаконный протекционизм", по мнению ЕС, Россия ставила искусственные барьеры при импорте европейских авто и свинины. В адрес РФ сыпались и другие обвинения — другие участники заявляли, что Россия "строит стены вокруг своей экономики". Вместо того, чтобы делать экономику более открытой Россия все больше изолирует ее, жаловались в ВТО.

Кроме того, к РФ имелась масса вопросов по поводу неоправданно возросших импортных пошлин и ряд других замечаний. В целом, большинство игроков уверены, что Россия систематически нарушает правила ВТО.

Что касается РФ, на все обвинения Россия "идет в отказ" и отрицает любые претензии.

Анна Кольцова