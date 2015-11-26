Не стареют душой - в России растет число ВИЧ-инфицированных пенсионеров

Число заразившихся среди молодежи, напротив, уменьшается
Общество 07:44
В России растет число ВИЧ-инфицированных пенсионеров. Фото: ИА PrimaMedia

Все чаще жертвами ВИЧ-инфекции становятся россияне в возрасте 50-60 лет и старше. По количеству заражений лидирует возрастная группа 30-50 лет.

Диагностика свидетельствует, что ВИЧ в России значительно повзрослел — в 2018 году 70% выявленных зараженных пришлось на людей в возрасте 30-50 лет. Растет и число новых случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 50-60 лет и старше.

Хороший пример старшим показывает российская молодежь. Доля выявленных ВИЧ-инфицированных среди подростков и молодежи постоянно сокращается. В 2012 на возрастную группу от 15-20 лет приходилось 1,6% случаев заражения, сейчас — менее 1%. Молодые люди 20-30-летнего возраста также сокращают свою долю в страшном реестре — их стало менее 20%, тогда как в 2012 году было около 36%.

О том, что инфекция "пошла в народ" заявила начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина. "Треть выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди 20-30-летних приходится на сельских жителей, причем среди сельского населения в числе впервые выявленных в 2016-17 годах ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-17 лет соотношение юношей к девушкам составляет один к пяти, а среди городского населения — один к двум", — цитирует специалиста "Интерфакс".

По ее словам меняются и пути передачи инфекции — половой путь стал превалировать — на него пришлось около половины случаев заражения. В 2018 году было зафиксировано 19 случаев инфицирования медицинским путем.

С начала регистрации ВИЧ-инфекции в стране умерло более 200 тысяч ВИЧ-инфицированных, в 2018 году таких граждан более 36 тыс. Ведущей причиной летального исхода среди ВИЧ-инфицированных является туберкулез.

Егор Тараруев

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