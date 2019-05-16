Переобулись на ходу - строительство храма в Екатеринбурге остановили после слов Путина

Глава государства заявил, что необходимо учесть мнение местных жителей
Общество 08:29

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины остановлено до проведения опроса среди горожан. Провести опрос предложил президент РФ Владимир Путин во время медиафорума Общероссийского народного фронта.

По словам Владимира Путина, он узнал о ситуации с протестами в Екатеринбурге "мельком только вчера" и "даже удивился". "Как правило, люди просят, чтобы храм построили. А здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть", — цитирует президента "Газета.ru". "Нельзя не учитывать" позицию местных жителей, подчеркнул он.

Жители Екатеринбурга, выступающие против постройки храма Святой Екатерины, вышли на улицы города в понедельник, 13 мая. Люди выступали против застройки сквера, который располагается в центре города, в течение нескольких дней. В акциях протеста в первые два дня, как сообщают местные СМИ, приняли участие до 2 тыс. человек. Как сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, протестующие "конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер"

Власти города пообещали начать опрос в ближайшее время, а подвести итоги к концу следующей недели.

Егор Тараруев

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