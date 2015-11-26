Тропическо-грозовой удар обрушится на Приморье. Объявлены места наибольшей опасности

Метеорологи призывают население к бдительности, будет сильный штором
Это интересно 09:02
Гроза. Фото: pixabay.com

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье в понедельник, 20 мая, сообщает сайт прогнозов "Маглипогода".

"В связи с выходом на Приморский край волнового циклона с Желтого моря в Приморском крае 20 мая объявляется предупреждение №1. Днем произойдет серьезное ухудшение погоды! Днем 20 мая и в ночь на 21 мая в крае пройдут дожди, местами сильные, на юге края пройдут сильные дожди, местами очень сильные дожди", — пишет автор блога.

По его словам, на юге края, на юго-востоке края и на востоке края местами пройдут тропические ливни, возможно грозы. Количество осадков будет очень неравномерное. Местами осадков может быть совсем немного, а вот местами на юге края, особенно на юго-востоке края.

"Например в Лазовском районе они могут достигнуть опасных критериев: 50-100 мм и более за 6 часов и менее. Ветер будет южный очень сильный, на побережье штормовой до 20-25 м/с. Температура воздуха днем будет +12 °С +20 °С. Внимание! На море будет сильный шторм. Волны будут прямые с юго-востока высотой до 3,5 метров. Маломерным судам советую спрятаться в бухтах", — рассказывает синоптик.

Сильные ливни на юге края местами могут вызвать локальные наводнения, но учитывая, что сейчас засушливый период трудно рассчитать все последствия. 21 мая в течение дня дожди прекратятся, ветер стихнет и погода наладится.


дождь, ливень

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