Синоптики уточнили время максимального удара очень сильных ливней по Владивостоку

Метеорологи прогнозируют огромное количество осадков
Это интересно 09:21
Ливень. Фото: pixabay.com

Синоптики предвещают сильный ливень Владивостоку во второй половине понедельника, 20 мая. Согласно информации портала "Расписание погоды" пик удара стихии по приморской столице придется на середину дня в понедельник. Сильный дождь начнутся еще в воскресенье в 22.00, до 04.00 понедельника ожидается до 24 мм осадков. Ливень продолжится до 16.00.

Ранее сообщалось, что согласно карте прогнозов на сайте windy.com, осадки интенсивностью не менее 60 мм осадков обрушатся на Владивосток.

Кроме этого на сайте прогнозов "Маглипогода" в связи с выходом на Приморский край волнового циклона с Желтого моря в Приморском крае 20 мая объявляется предупреждение №1.

По информации портала, на юге края, на юго-востоке края и на востоке края местами пройдут тропические ливни, возможно грозы. Количество осадков будет очень неравномерное. Местами осадков может быть совсем немного, а вот местами на юге края, особенно на юго-востоке края.
"Например в Лазовском районе они могут достигнуть опасных критериев: 50-100 мм и более за 6 часов и менее. Ветер будет южный очень сильный, на побережье штормовой до 20-25 м/с. Температура воздуха днем будет +12 °С +20 °С. Внимание! На море будет сильный шторм. Волны будут прямые с юго-востока высотой до 3,5 метров. Маломерным судам советую спрятаться в бухтах", — рассказывает синоптик.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Синоптики назвали точное время максимального удара сильного ливня по Владивостоку

дождь, ливень

Борис Кубай уточнил прогноз по мощному циклону, надвигающемуся на Приморье

16 мая, 10:00

Холод, туман и дожди придут в Приморье

13 мая, 14:06

Дождь во Владивостоке начнется сегодня вечером

7 мая, 14:40
Магазины "Билайн" оцепили специальными лентами
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia