Синоптики уточнили время максимального удара очень сильных ливней по Владивостоку

Метеорологи прогнозируют огромное количество осадков

Ливень. Фото: pixabay.com

Синоптики предвещают сильный ливень Владивостоку во второй половине понедельника, 20 мая. Согласно информации портала "Расписание погоды" пик удара стихии по приморской столице придется на середину дня в понедельник. Сильный дождь начнутся еще в воскресенье в 22.00, до 04.00 понедельника ожидается до 24 мм осадков. Ливень продолжится до 16.00.

Ранее сообщалось, что согласно карте прогнозов на сайте windy.com, осадки интенсивностью не менее 60 мм осадков обрушатся на Владивосток.

Кроме этого на сайте прогнозов "Маглипогода" в связи с выходом на Приморский край волнового циклона с Желтого моря в Приморском крае 20 мая объявляется предупреждение №1.

По информации портала, на юге края, на юго-востоке края и на востоке края местами пройдут тропические ливни, возможно грозы. Количество осадков будет очень неравномерное. Местами осадков может быть совсем немного, а вот местами на юге края, особенно на юго-востоке края.

"Например в Лазовском районе они могут достигнуть опасных критериев: 50-100 мм и более за 6 часов и менее. Ветер будет южный очень сильный, на побережье штормовой до 20-25 м/с. Температура воздуха днем будет +12 °С +20 °С. Внимание! На море будет сильный шторм. Волны будут прямые с юго-востока высотой до 3,5 метров. Маломерным судам советую спрятаться в бухтах", — рассказывает синоптик.