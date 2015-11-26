Р. Гольдштейн: Для снижения ипотеки до 8% важно объединение усилий государства и банков

Эксперты ведут дискуссию о путях достижения этой цели в условиях текущей экономической ситуации

сенатор Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба сенатора

Снизить процентную ставку по ипотеке в России до 8% к 2024 году поручил Президент Владимир Путин. Эксперты ведут дискуссию о путях достижения этой цели в условиях текущей экономической ситуации, сообщает ИА ЕАОMedia.

Так, первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин отметил, что сегодняшняя ставка 10,4% вполне реально может "пройти путь длиной в 2,5%". Главным образом на это влияет инфляция в стране и внешние вызовы. Для достижения результата необходимо сегодняшний уровень инфляции снизить с 5,2% до 4%, а потом еще удержать.

"У меня есть все основания полагать, что в течение трех лет при отсутствии каких-то уж чрезвычайных внешних непредвиденных шоков мы спокойно этой цели добьемся — будет где-то до 8%", — резюмировал зампред ЦБ. Было отмечено, что со снижением ипотечной ставки до 8% снизятся ставки и по другим кредитам.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что снижению ипотечной ставки поспособствует проектное финансирование строительства. Он объясняет это тем, что для финансирования строек жилых домов будут открываться эскроу-счета в банках, куда будут стекаться деньги граждан, приобретающих жилье на этапе строительства. Застройщики эти деньги до введения объекта в эксплуатацию брать не смогут, весь период их будет аккумулировать у себя банк. "Это будут фактически бесплатные для банков ресурсы, а это значит, что они будут выдавать более дешевые кредиты гражданам для покупки жилья", — заключил депутат.

Снизить ипотечную ставку до 8% возможно только объединив усилия государства и банков, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

"Очевидно, что достижения цели, поставленной Президентом, реально добиться уже в ближайшей перспективе, и для этого важно объединить усилия по нескольким направлениям. Ключевая ставка Центробанка зависит от инфляции, при этом в экономику сейчас вложено серьезное финансирование, что должно дать нужный эффект и понизить инфляцию. В свою очередь, банки зависят от ключевой ставки ЦБ и от собственных ресурсов. В ситуации с эскроу-счетами, безусловно, важно добиться для ипотечников справедливо низкой ставки, ведь банк получает в пользование большие суммы денег и может на них зарабатывать, то есть за такой "подарок" справедливо будет снизить ставку и для застройщиков, и для покупателей жилья. Кроме того, на начальном этапе для ускорения процесса понижения ставки, возможно, государство примет участие, подключив субсидирование, но не на постоянной основе, а обозначив какой-то определенный период с тем, чтобы дальше процесс продолжался уже без государственных средств", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.