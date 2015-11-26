Авиабилеты могут подешеветь - решено отменить НДС на региональные авиаперевозки

Сейчас ставка для них составляет 10%
Общество 09:15

Поправки в Налоговый кодекс, предлагающие установку нулевой ставки НДС на региональные авиаперевозки, прошли первое чтение в Госдуме. Под действие поправки не попадут рейсы, проходящие через Москву и Московскую область.

Нулевая ставка НДС вводится на бессрочной основе для операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и пункт назначения, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне территории Москвы или Московской области.

В случае благоприятного прохождения всех трех чтений, поправки вступят в силу по истечении одного месяца после их официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

В настоящее время нулевая ставка действует для авиаперевозок, пункт отправления или прибытия которых находится в ДФО, Калининграде, Крыму или Севастополе. Для остальных случаев внутренних пассажирских авиаперевозок до 2021 года установлена ставка НДС в размере 10%, а после этой даты – 20%.

Егор Тараруев

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