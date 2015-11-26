Подкроватный монстр, бессмертие и капкейк: читка пьесы "Аста" прошла во Владивостоке

Как из болтовни во дворе родился детский Фауст, взорвавший театральные подмостки - рассказала автор произведения (ФОТО)

Интересной точкой зрения поделилась участница проекта, детский психолог – Ярослава Рындина. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Многогранная пьеса молодого омского драматурга Серафимы Орловой "Аста" прозвучала на сцене Театра Молодежи во Владивостоке в рамках литературного фестиваля "ЛиТР" (16+). В связи капкейков в кружке, подсчета песчинок на пляже, домашки по русскому и детских страхов разбирался корр. ИА PrimaMedia.

Типичный "подкроватный монстр" из детских сказок в пьесе "Аста", основными героями которой стали дети, вдруг заставляет зрителя осознать вполне взрослую, практически буддийскую мудрость: постоянно хотеть чего-то – еще не значит быть счастливым и свободным. Ориентированное на более молодую, подростковую аудиторию, произведение оказывается более чем актуально для зрителей всех поколений. В пьесе в буквальном смысле сталкиваются миры: мир школьников, думающих о не сделанной домашке, мир взрослых, которые решили развестись, и мир фантастический – с бессмертными душами, такими же как мы уставшими и мечтающими залезть под одеяло со сладким капкейком, только возрастом в несколько тысяч лет.

Как создавалась пьеса, как проходили читки в других городах: на все вопросы зрителей и актеров лично ответила автор, омский драматург Серафима Ситникова. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia "Аста" Серафимы Ситниковой стала самым растиражированным произведением молодого драматурга. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Главный герой – это время. Время это, собственно, и есть цунами, — отмечает Серафима Ситникова. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во время читки пьесы зрители то смеялись, но напряженно вслушивались. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia В дружеской атмосфере прошло обсуждение пьесы между зрителями, актерами и автором. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 14

Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama", создателем которого является приморский драматург Виктория Костюкевич. На сцену вышли три будущих актера — студента Академии искусств Никита, Злата и Катя, один сотрудник театра Молодежи Антон и два непрофессиональных актера, инициативные участники проекта – Ярослава и Мария.

Пьеса "Аста" пережила уже не одну реинкарнацию. В каких только вариантах на подмостках самых разных театров России ее ни ставили. Были и постановки с подростками, были и случаи, когда "Асту" читал парень суровым мужским басом или травести с нежным, тихим голосом. Каждый творческий коллектив находит свой подход к произведению. Во Владивостоке же, как отметила Серафима, читка прошла вполне в характере написанного с сохранением заложенных в каждого героя идей.

Примечательно, что, несмотря на всю витиеватость сюжета и наличие фантастических персонажей, истоки пьесы очень даже обыденные и жизненные. О них лично рассказала сама автор — Серафима Ситникова, впервые прибывшая во Владивосток из родного Омска молодой драматург, театральный деятель в третьем поколении, чьи произведения звучат на сценах таких театров как МХТ и РАМТ.

— Момент, когда я получила толчок к написанию пьесы — вполне документальный. Я сидела у подъезда, ждала своих друзей, а рядом играли, тусовались дети лет 10-11 лет. И вот, собственно, их диалог воспроизводится в пьесе в сцене у подъезда. Там нет ни одного выдуманного слова… Я просто это все записала и стала думать, что они могли иметь ввиду. Из этого полез какой-то детский Фауст, — улыбается Серафима.

Как отмечает автор, в пьесе есть несколько уровней понимания. Так дети видят в пьесе, в основном, историю о разводе, люди постарше – противоречие жизненного выбора между "хочу" и "надо".

— Здесь есть еще один уровень. Как мне подсказала моя подруга, когда анализировала эту пьесу, и я была удивлена, потому что для меня это не было еще очевидным, что здесь главный герой – это время. Время это, собственно, и есть цунами. Мы все сидим и смотрим на гладь морскую. И свое цунами мы прекрасно видим, — отмечает Серафима.

Как создавалась пьеса, как проходили читки в других городах: на все вопросы зрителей и актеров лично ответила автор, омский драматург Серафима Ситникова. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке, как отметила Серафима, читка прошла вполне в характере написанного с сохранением заложенных в каждого героя идей. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Не остались равнодушными к "Асте" и зрители. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Во Владивостоке, как отметила Серафима, читка прошла вполне в характере написанного с сохранением заложенных в каждого героя идей. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Читку пьесы во Владивостоке представили участники проекта "The Drama". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Не остались равнодушными к "Асте" и зрители. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Как создавалась пьеса, как проходили читки в других городах: на все вопросы зрителей и актеров лично ответила автор, омский драматург Серафима Ситникова. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Интересной точкой зрения поделилась участница проекта, детский психолог – Ярослава Рындина. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 13

Не остались равнодушными к произведению и зрители. Во время пьесы они то смеялись, но напряженно вслушивались: а куда дальше повернет замысловатый сюжет?

— В тот момент, когда Лена хочет попасть домой, папа не открывает, а подружка говорит "Я вижу, папа висит на чем-то длинном", у меня аж сердце екнуло, — поделилась впечатлениями зрительница Анастасия. Как отметила автор пьесы, так и было задумало. Вдохновившись перед написанием произведения мультфильмом "Рик и Морти" Серафима решила добавить в него шутки и повысить градус "насмешливой злобности".

Интересной точкой зрения поделилась участница проекта, детский психолог – Ярослава Рындина.

— Я работаю с детьми и ситуацию развода мы проходили и отрабатывали не один раз. И я понимаю, что в этом смысле пьеса безумно актуальная. С детьми в такой период именно это и творится. Когда родители разводятся – это равняется потере близкого, равно смерти. Поэтому шутка про то, что "папа на чем-то висит" — это реальный страх детей. И у детей действительно в этот момент часто появляется какой-то выдуманный друг, который исполняет желания, — говорит Ярослава.

В целом, каждый из зрителей в зависимости от возраста и накопленного опыта, сделал свои выводы из прослушанного произведения. Неизменным осталось одно — "Аста" действительно заставила задуматься каждого о чем-то возвышенном над обычной жизненной суетой.

Читка пьесы – достаточно необычная театральная форма, особенно для приморской сцены. В ней перед актерами и режиссером ставится достаточно сложная задача: без мизансцен, без массы актерских приемов и декораций отразить настроение и раскрыть характеры героев. Выставить правильные интонации, темп, паузы – в этом уже огромная работа.

Послушать другие читки пьес и увидеть эскизы спектаклей можно будет в рамках Второго Тихоокеанского международного фестиваля современной драматургии "Метадрама-2019" (16+) с 5 по 9 июня. На сцене Приморского краевого театра молодежи выступят актеры из России, Малайзии и Кореи.

Справка. Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (16+) создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.