Одному знаку зодиака может сказочно повезти в эту субботу. Ожидается щедрый подарок

Астрологи пообещали конец "черной полосе"
Это интересно 10:20
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Астрологи дали прогноз, в соответствии с которым одному знаку зодиака сказочно повезет в эту субботу. В один день представители этого знака смогут разбогатеть — "черная полоса", которая, казалось, никогда не кончится, окажется взлетной.

По данным астрологов, ориентирующихся на звезды, судьбоносным днем может обернуться суббота, 18 мая, для Тельцов. Этому знаку зодиака, будет везти во всем, за что бы он ни брался. И что немаловажно — велик шанс материального вознаграждения. Звезды не дают предсказаний, как именно богатство найдет Тельцов: возможно, это будет наследство от заморского дядюшки, а может быть кто-то из близких или покровителей сделает щедрый подарок.

Удача для Тельцов в этот день касается не только материальной стороны. Улыбка Фортуны будет сопровождать Тельцов с самого утра — чудесным образом уладятся все дела, которые еще накануне казались неразрешимыми. День пройдет на позитиве и в радужном настроении. Звезды дают тельцам маленький совет: постарайтесь закрепить в себе это приятное ощущение баловня судьбы и тогда удача и дальше будет буквально преследовать вас по пятам.

Ольга Толмачева

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