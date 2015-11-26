Вылечить и накормить - питанием депутатов и осужденных озаботилась Счетная палата

Вниманием ведомства не будут обделены и обитатели Кремля
Общество 11:31

Счетная палата намерена уделить внимание повышению качества питания в кремлевских и думских столовых, СИЗО и колониях, а также обеспечению их обитателей лекарствами и медицинскими изделиями. Свои намерения контрольное ведомство анонсировало в документе "Основные направления деятельности Счетной палаты на 2019-2021 годы".

СП собирается сформулировать предложения по "обеспечению нормативного рациона питания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в результате повышения ФСИН России эффективности расходов на продовольственное обеспечение", цитирует документ ТАСС. Подопечных ФСИН и Минюста также обеспечат "лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в необходимом объеме.

Ведомство выработает рекомендации по повышению качества услуг сферы общественного питания Управления делами президента РФ.

Управделами президента обеспечивает деятельность главы государства и председателя правительства, администрации президента, Совета Федерации и Госдумы, других высших федеральных органов власти. В Управделами входят медицинские учреждения, санатории и дома отдыха, объекты культуры, агропромышленные предприятия.

Егор Тараруев

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