Пошлют куда подальше: вузы изменят принцип бюджетного обучения

В них может вернуться советская система распределения
Общество 12:05
Выпускники-бюджетники поедут, куда пошлют, допустил Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность возобновления системы распределения выпускников вузов, получивших высшее образование на бюджетной основе. Такое заявление Владимир Путин сделал на медийном форуме ОНФ.

Президент пообещал рассмотреть вопрос после его проработки Миздравом и Правительством. Так он ответил на выступление президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля на медиафоруме ОНФ, который настаивал на важности системы распределения для решения проблемы нехватки врачей в регионах.

"Давайте подумаем, я попрошу министра к этому вернуться, пообсуждать с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе", — цитирует Путина телеканал "Звезда".

Егор Тараруев

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