МТС предлагает приморскому бизнесу SIM-карты для интернета вещей за один рубль

Ее особенность в увеличенной емкости и энергоэффективности

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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, компания МТС предоставила новые возможности для развития и использования интернета вещей: с мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (18+), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Решения на базе NB-IoT сегодня востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

"Прогнозируя настоящий бум смарт-устройств, МТС первой в Приморье построила специальную сеть для интернета вещей в стандарте NB-IoT. Ее особенность в увеличенной емкости и энергоэффективности — устройства, работающие в этом стандарте, становятся практически автономными: они способны работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки. Мы максимально заинтересованы в развитии этой перспективной технологии. Для этого мы создаем благоприятные условия для разработчиков, стартапов и корпоративных клиентов, которые намерены вместе с нами создавать новые сервисы и производить оборудование стандарта NB-IoT", — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.