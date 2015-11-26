Жителей Владивостока предупредили о возможном наводнении

Предстоящий циклон может грозить серьезными последствиями

Наводнение. Фото: ИА PrimaMedia

К серьезным последствиям может привести циклон, который ожидается в Приморье 19-20 мая. По прогнозам специалистов, на регион может обрушиться большое количество осадков. Они могут даже вызвать наводнения, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, согласно данным сайта Маглипогода, 19 мая циклон начнет продвигаться со стороны северо-востока Китая на восток, формируя попутно атмосферный фронт. В этот же момент другой, более теплый и влажный фронт — полярный фронт, начнет подниматься на север к Корейскому полустрову. Здесь он изогнется в клин и превратится в волновой циклон. При прохождении через Желтое море фронт зародит еще один волновой циклон, который и ударит по Приморью.

20 мая стихия ударит по южным районам края и вызовет настоящие ливневые дожди.

Стоит отметить, что сейчас в регионе довольно сухая погода и действительно не хватает осадков. Однако, как отмечают специалисты портала, слишком интенсивные осадки могут привести к серьезны последствиям — если дождь будет идти стеной не переставая, есть вероятность наводнения, как было в прошлом году в Уссурийске.

Отмечается. что сейчас довольно трудно сказать на сколько активным будет подпитка циклона с юга, а также насколько сильным будет обострение, но ситуация создается опасная.





