"Он всегда так ездит" - сумасшедший водитель опасно объезжал поток машин

Маневр автомобилиста попал на запись видеорегистратора

Лихач. Фото: @dps_vl

Лихой водитель появился на улицах Владивостока. Автовладелец не захотел медленно плестись в потоке и рискнул проскочить по встречке. Его маневр попал на запись видеорегистратора, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик о том, как лихач пересекает сплошную и на приличной скорости объезжает по встречной полосе движения поток автомобилей. Из сообщения подписчика стало понятно, что инцидент произошел на улице Адмирала Кузнецова. Стоит отметить, что недалеко от этого места расположена школа, пешеходный переход и лежачие полицейские.

Пользователи сети не одобрили действия лихача, однако и подписчик, который выложил видеоролик в сеть, подвергся критике.

"Я этого лихача часто вижу, он всегда так ездит".

"А потом лоб в лоб, смерть, соболезнования и прочее".

"Ну это нехорошо, конечно, но он и не летел под сотку по встречке".