Прожиточный минимум пенсионеров пересчитают

Некоторые регионы искусственно занижают его, чтобы платить поменьше

Министерство труда и социальной защиты представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера. Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, станет основой для установления соцдоплаты к пенсии и исключит необоснованное занижение выплат.

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что власти нескольких российских регионов искусственно занижают прожиточный минимум. К числу "уличенных" регионов относятся Карелия, Приморье, ЕАО, Коми, Красноярский и Забайкальский края, Томская и Калининградская области.

"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", — цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.

Сейчас регионы самостоятельно определяют величину прожиточного минимума пенсионера. Его размер устанавливается региональными нормативными правовыми актами. В среднем по России прожиточный минимум пенсионера составляет в 2019 году 8,8 тысячи рублей, в Москве — 12 тысяч, в Чукотском автономном округе — 19 тысяч, а в Тамбовской области — 7,8 тысячи рублей.

Единый порядок расчета вступит в силу в 2020 году.

Егор Тараруев