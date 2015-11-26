Россия и Южная Корея борются за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО

Ожидается напряженное противостояние между Екатеринбургом и Пусаном
PrimaMedia Korea
Общество 13:36
Выставка ЭКСПО. Фото: PrimaMedia Korea

Правительство Южной Кореи определила Всемирную выставку ЭКСПО — 2030 в качестве государственного проекта, и теперь вся страна активно поддерживает ее проведение в Пусане. Однако с появлением серьезного конкурента в лице России противостояние за право проведения выставки привлекает большое внимание, сообщает PrimaMedia Korea.

Если Пусан успешно будет выбран в качестве города, проводящего выставку, то по примерным оценкам, за шесть месяцев город посетят около 5,5 млн человек, кроме того удастся создать более 500 тысяч рабочих мест. Правительство Южной Кореи и мэрия Пусана планирует подать заявку в мае 2021 года, после чего начнется полномасштабная деятельность по продвижению проекта, конкретная же работа на местах запланирована на следующий год.

Место проведения ЭКСПО — 2030 будет определено на очередном общем собрании Международного бюро выставок (штаб-квартира в Париже, Франция), которое состоится в ноябре 2023 года. На данный момент насчитывается от шести до семи стран, претендующих на право провести Всемирную выставку, включая Россию, Азербайджан и Францию.

В прошлом году Россия официально была претендентом на проведение ЭКСПО-2025. Но во втором туре, имея буквально равные шансы, Екатеринбург уступил право проведения японскому городу Осаке.

Если Россия вновь подаст заявку на ЭКСПО, то у Южной Кореи будет серьезный конкурент.

Тот факт, что Осака, проводит ЭКСПО-2025 является одним из ключевых факторов. Всемирные выставки ЭКСПО проводятся раз в пять лет, поэтому если сразу же после проведения выставки в 2025 году в Японии, следующая ЭКСПО пройдет в Пусане, иными словами, там же, в азиатском регионе, это может иметь негативные последствия.

Обременительным для Пусана является еще и то, что с 2005 года места проведения ЭКСПО были сосредоточены в основном Азии, в 2005 году ЭКСПО прошла в Нагойе, Япония, в 2010 — в Шанхае, Китай, в 2020 году Всемирная выставка пройдет в Дубае, а в 2025 — в Осаке.

Глава департамента стратегического развития города Пусан, Ким Ги Хван заявил, что в отличие от Чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр, Всемирная выставка ЭКСПО не применяет принцип проведения по континентам. Ведь сразу после того, как в 2005 году Всемирная выставка состоялась в японской префектуре Айти, в 2010 — Шанхай, Китай, получил право проведения ЭКСПО.

Мэр Пусана, О Го Дон заявил: "То, что мы сделали до сегодняшнего дня для привлечения выставки ЭКСПО в Пусан, не сравнится с тем, что будет дальше. Впереди еще более длинная и сложная дорога". Он отметил, что вплоть до момента определения места ЭКСПО-2030 центральное правительство, уже выстроив стратегию работы и создав механизмы сотрудничества, будет полностью поддерживать проект и сделает все для успешного результата.

Чон Хён Чхоль, PrimaMediaKorea

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