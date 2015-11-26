Народ, не заправляйтесь там: водитель рассказал, на какой АЗС вместо бензина льют "воду"

Итог: замена фильтра, свечей, промывка топливной системы

тематическое изображение. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Машина троит, не тянет, дергается: житель Владивостока и не думал грешить на некачественный бензин, залитый на одной из заправок города, пока ему не указали на это в автосервисе. Заправку, на которую никто не приезжает дважды, теперь громко обсуждают в социальных сетях Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщает в одном из пабликов Владивостока местный житель, в среду, 15 мая он заправил машину на одной неприметной АЗС в районе Нейбута, чтобы не тратить время на дорогу до более крупных и проверенных заправок. Оказалось – зря. Буквально на следующий день, 16 мая авто начало троить, дергаться и практически перестало ехать.

— Я сразу и не сообразил, подумал, что вариатор окончательно подох. Пригнал мастерам, они меня сразу спросили, где заправлялся, -вспоминает мужчина.

Мастера сразу заподозрили неладное и, задав пару вопросов, убедились, это именно та самая заправка, на которой вместо нормально топлива льют воду с добавлением бензина.

Теперь владивостокцу, сэкономившему на времени, предстоит дорогостоящий и длительный ремонт ТС: замена фильтра, свечей, промывка топливной системы

Заправляйтесь в проверенных местах!