Как в индийском кино: персонал владивостокской гостиницы танцует в обеденный перерыв

Нововведение обещают сделать регулярным

Персонал и директор гостиницы "Экватор". Фото: ИА PrimaMedia

Обеспечить бурю положительных эмоций своим сотрудникам на этой неделе решило руководство владивостокской гостиницы "Экватор". Для этого в холле во время обеденного перерыва устроили танцевальный мастер-класс, сообщает ИА PrimaMedia.

Персонал гостиницы охотно принял участие в танцевальном флешмобе под руководством приглашенного тренера. Сотрудники сняли проведенное мероприятие на видео и разместили в Инстаграм-аккаунте гостиницы. Комментаторы единодушно одобрили идею, некоторые нашли в ролике сходство с индийскими фильмами, "где все танцуют с утра до вечера, всегда и везде".

Директор гостиничного комплекса "Экватор" Виктория Колитенко в ответ на одобрительные высказывания заверила, что танцы для персонала решено устраивать регулярно. По мнению администрации, танцевальная разминка будет способствовать хорошему настроению, "перезагрузке" и повышению эффективности работы персонала – ведь известно, что во второй половине дня продуктивность у большинства работающих людей снижается.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.