ТФОМС Приморья как способ "перекачки" бюджетных денег из обычных больниц в частные клиники

Чем больше коммерческих медцентров встраивается в систему ОМС, тем меньше средств остается государственным больницам и поликлиникам

Частные клиники станут причиной нового кризиса в государственном здравоохранении Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Здравоохранение — самая проблемная отрасль в Приморском крае. Такое утверждение прозвучало на заседании комитета Законодательного собрания Приморского края. При этом Территориальный фонд медицинского страхования уже предчувствует ситуацию, когда средств на государственные медучреждения станет еще меньше. Их на себя перетянут частные клиники, оказывающие дорогостоящие услуги в рамках ОМС. Уже сейчас государственное финансирование некоторых частных медцентров можно сравнить со средствами, которые получают целые районные больницы, сообщает ИА PrimaMedia.

Гигантская кредиторская задолженность образовалась за краевыми учреждениями здравоохранения. На конец 2018 года эта сумма составляла более 1 млрд рублей. Несмотря на то, что губернатор Олег Кожемяко изыскал 850 млн рублей и закрыл большую часть долгов учреждений здравоохранения, к апрелю 2019 года "кредиторка" больниц и поликлиник вновь выросла до 700 млн рублей.

"Существуют технические проблемы с внедрением информационной системы — реестр счетов, принятие реестра счетов страховыми компаниями и фондом, задержки в переводе средств. Однако это не объясняет в полном объеме практику по нарастанию кредиторской задолженности. У нас есть некоторые медицинские организации, на которые выпадает большая часть задолженности. Только 400 млн приходятся на находкинскую больницу и владивостокскую больницу №1. Ситуация продолжает оставаться достаточно тяжелой. В первую очередь беспокоят северные территории. Несмотря на то,что там перешли на полное подушевое финансирование, все равно наблюдается дефицит средств", — сообщил директор Крайздрава Виктор Фисенко.

Он отметил, что для оптимизации расходов будет проведен пересмотр сети учреждений здравоохранения, унификация штатных расписаний, инвентаризация имущества и недвижимости.

Как бы то ни было, выяснилось, что корни финансовых проблем государственных медицинских учреждений уходят в ТФОМС.

"В моем понимании отрасль здравоохранения — сейчас самая проблемная отрасль в Приморском крае. Даже более проблемная, чем дороги. И эти проблемы копятся годами. Наших главврачей мы превратили в бизнес-руководителей, которым нужно зарабатывать деньги, причем по принципу: "Вот тебе 50 рублей, ни в чем себе не отказывай". Это я говорю сейчас об установленных подушевых нормативах. И есть объективные причины — низкая плотность населения на северах, недоукомплектованность главврачами, отсутствие кадров для работы на новом закупленном оборудовании.

И еще один вопрос хочу поднять. Когда мы наведем порядок в дохождении денег до больницы? Когда у нас страховые организации начнут платить вовремя? Это же беда! По два, по три месяца идет задержка в выплатах. И это длится годами. Когда мы разберемся? Потому что существуют соответствующие регламенты. Больница не получила деньги — у нее помимо кредиторки образовывается задержка зарплаты сотрудникам, это пени и штрафы, которые ложатся тяжким бременем на больницу", — высказался депутат Сергей Слепченко.

К ответу призвали руководителя ТФОМС по Приморскому краю Константина Скорупского. Он подтвердил, что задержки с выплатами были и связаны они с внедрением новой медицинской информационной системы. По словам Скорупкского, эта проблема уже решена. Однако государственное здравоохранение может скатиться в еще более глубокий финансовый кризис из-за частных клиник, активно "присасывающихся" к системе ОМС.

"Это тревожные тенденции. На сегодняшний день достаточно небольшой сегмент частной медицины работает в системе ОМС. Поэтому мы имеем возможность в рамках того, что у нас есть, максимально распределять средства государственным учреждениям. Но мы видим устойчивую тенденцию вхождения в систему ОМС новых частных медицинских организаций. Причем по самым высооплачиваемым видам деятельности — например, по экстракорпоральному оплодотворению. Если мы доведем долю частных медицинских организаций до установленного норматива в 10% (сейчас он 4,17%), то для государственных учреждений денег в системе будет еще меньше. Я это к тому, что мы не можем рассчитывать на существенное увеличение средств, правила разработки территориальной программы четко определены и здесь опять же возможностей немного", — заявил Константин Скорупский.

Стоит отметить, что согласно предоставленным на комитет документам, некоторые частные клиники, оказывающие услуги по полисам ОМС, за первые месяцы 2019 года получили от страховых компаний средства, сопоставимые с финансированием государственных районных больниц, ежденевно принимающих сотни простых приморцев.

Так, например, Шкотовская и Анучинская ЦРБ с января по март получили выплаты в размере 22 млн каждая. При этом OOO "Клиника лечения боли" получила как обе эти больницы вместе взятые — 45 млн рублей. Филиал ООО "Эверест" в селе Спасское через страховые компании получил 30 млн рублей, приморский филиал ООО "БМК" — 43 млн рублей. Также крупные суммы из ТФОМС получили клиники, оказывающие специализированные услуги. Так ООО "МРТ-эксперт Приморье" заработал на полисах 8,3 млн рублей, ООО "Святая Мария", оказывающая услуги в области репродуктивного женского здоровья и ЭКО — 5,6 млн рублей, ООО "Центр красоты и здоровья "Аспазия" — 2,5 млн рублей. Для сравнения, краевая стоматологическая поликлиника была профинансирована из страховых организаций на сумму 9 млн рублей.

Стоит отметить, что несмотря на то, что частные медицинские организации указаны в реестре учреждений, работающих по программе ОМС, как удалось выяснить корреспондентам агентства, не всегда они готовы оказать соответствующие услуги пациентам по полисам. При этом некоторые медучреждения просят с "бесплатных" пациентов дополнительную доплату за такие услуги. Материал о том, какие клиники и каким способом оказывают медицинскую помощь в рамках ОМС в настоящее время находится на подготовке в редакции.