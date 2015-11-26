Облил горючим и поджег: во Владивостоке задержали пиромана, спалившего чужое авто

В отделе полиции мужчина признался, что он конфликтовал с владельцем машины

Пожар. Фото: ИА PrimaMedia

Горожане задержали мужчину, который облил горючей жидкостью и поджег автомобиль во дворе дома на улице Нерчинская во Владивостоке, и передали его полиции. Позже поджигатель признался, что он конфликтовал с владельцем машины, поэтому и решил сжечь авто, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Причиненный владельцу автомашины ущерб составил 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.