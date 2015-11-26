Все возможности для развития предпринимательства собраны в одном месте

Единое окно центра "Мой бизнес" открылось в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

Представительство краевого центра "Мой бизнес" открыли в торжественной обстановке в Уссурийске. Теперь предприниматели в режиме одного окна смогут узнать обо всех региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку для их получения, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам директора уссурийского центра "Мой бизнес" Ярослава Евтеева, ентр рассчитан как на начинающих, так и на уже действующих предпринимателей. Помимо консультаций бизнесменов и помощи в оформлении документов и заявлений в центре планируется проведение семинаров, тренингов, круглых столов.

– На данном этапе предпринимателям доступны консультации по юридическим, финансовым, бухгалтерским вопросам. А также мы готовы помочь в открытии юридических лиц. Кроме того, в будущем планируется оказание в центре банковских услуг для предпринимателей, – поделился Ярослав Евтеев.

Участие в открытии уссурийского центра "Мой бизнес" принял врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

Единое окно центра «Мой бизнес» открылось в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia Единое окно центра «Мой бизнес» открылось в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia Единое окно центра «Мой бизнес» открылось в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia 1 / 3

– До недавнего времени все краевые институты развития бизнеса были территориально сосредоточены во Владивостоке. Сейчас мы эту ситуацию меняем. Любые меры поддержки, будь то бесплатные консультации, займы на льготных условиях, помощь в продвижении товаров на экспорт, предприниматели должны получать на месте — в своем городе или районе. Мы начинаем с Уссурийска и до конца года откроем такие же представительства в Арсеньевне, Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем, – рассказал Константин Богданенко.



Единое окно центра "Мой бизнес" открылось в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

Уже в первый день работы центр "Мой бизнес" в Уссурийске провел семинар для местных предпринимателей по SMM-маркетингу.



Семинар по SMM. Фото: ИА UssurMedia

Значимость открытия центра отметили и в администрации УГО.

– Показательно, что вторым местом открытия центра после Владивостока стал Уссурийск. В Уссурийске сегодня более 3 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, благодаря данной площадке, думаю, мы сможем увеличить их количество и ускорить темпы развития бизнеса в округе, – сообщила начальник управления экономического развития администрации УГО Елена Делиу.

Отметим, что развитие сети центров "Мой бизнес" на территории Приморского края является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Главный офис центра "Мой бизнес" расположен во Владивостоке на улице Тигровая, д.7. Узнать обо всех действующих мерах поддержки и направить заявку на их получение также можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.

В регионе ведется большая работа по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".