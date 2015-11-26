Индийская бизнес-миссия ознакомилась с работой ВМТП

Делегации презентовали возможности порта по грузоперевалке и суточной обработке вагонов
Общество 15:43
Индийская бизнес-миссия ознакомилась с работой ВМТП. Фото: пресс-служба ВМТП

Индийская бизнес-миссия посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO). Визит индийской делегации в регион проходит при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), Конфедерации индийской промышленности (CII) и администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВМТП.

В состав делегации вошли представители индийских компаний в области золотодобычи, логистики, энергетики, производства бриллиантов, строительства инфраструктуры, производства и дистрибьюции чая, маркетинговых и консалтинговых услуг.

Представители индийской делегации ознакомились с возможностями ВМТП по грузоперевалке и суточной обработке вагонов. Основу индийского импорта в структуре грузопотока порта составляют – текстиль и предметы одежды, чай, сухофрукты, виноград, мясные продукты.

Общий грузооборот ВМТП по итогам 2018 года вырос на 39% к уровню 2017 года и достиг максимальных значений за всю историю порта – 10,4 млн тонн грузов различной номенклатуры. ВМТП стабильно увеличивает среднесуточную скорость обработки подвижного на протяжении последних трех лет. В настоящее время среднесуточная скорость обработки вагонов составляет 537 единиц.

Идет модернизация производственных мощностей, которая направлена на повышение интенсивности обработки грузов. В 2018 год порт ввёл в эксплуатацию на контейнерном терминале два новых рельсовых крана RMG. В следующем году на универсальном терминале порта также будут установлены пять новых кранов.

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