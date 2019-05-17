Адвокат назвал законы, которые помогут меньше платить за ЖКХ

"Сэкономить" можно до 100%
Экономика 15:40
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Адвокат назвал законы, благодаря которым можно "сэкономить" на ЖКХ. Некоторым категориям россиян положены льготы и скидки. Уменьшить оплату таким образом можно до 100%.

Так, претендовать на субсидии могут все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода, в соответствии с постановлением правительства "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года, напомнил адвокат Олег Сухов.

На 30% меньше за "коммуналку" могут платить многодетные семьи, по Указу Президента РФ № 431 от 05.05.1992.

Постановление правительства №963 позволяет сэкономить на оплате ЖКХ учителям и донорам. Работникам сферы образования, медкам и фармацевтам в селах и поселках выдается 1200 рублей на оплату отопления, света и жилья, пишет "Российская газета".

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50% от платежей ЖКХ возвращают ветеранам — Великой Отечественной войны, боевых действий, блокадникам и так далее, а также ликвидаторам техногенных катастроф, в частности — Чернобыльской. Если в квартире прописан кто-то еще, вернут только часть — за имеющего льготы "квартиранта" (Федеральный закон "О ветеранах" № 5-ФЗ).

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами возвращают до 50% взносов за капремонт, согласно закону "О социальной защите инвалидов" в РФ № 181-ФЗ.

Могут претендовать на компенсационные выплаты (от 30% в зависимости от региона) военнослужащие и члены семей погибших военнослужащих. Последним положено до 60% компенсации, им же возвращают определенную сумму взносов за капремонт (Постановление КС №12).

Что касается Героев Соцтруда, Героев Труда РФ, Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы — они могут вообще не платить за ЖКХ.

Ольга Толмачева

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