Финал будет необычный - Сергей Лукьяненко на "ЛиТР 2019" рассказал о продолжении "Дозора"

Писатель приоткрыл тайну новых книжный серий, а также поделился своими планами на будущее
ЛиТР
Общество 18:00
Встреча с Сергем Лукьяненко. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Известный писатель Сергей Лукьяненко снова посетил фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (16+), который проходит во Владивостоке. На этот раз с лекцией "Делай фантастику и будет что будет". Гости обсуждали, как саму фантастику, так и разные стороны человеческой сущности, сообщает ИА PrimaMedia.

Лукьяненко приезжает на "ЛиТР" второй год подряд, а посещение Владивостока стало для него уже третьим по счету. Он не может не любить Владивосток за море, которого не было на Родине, а родился он и провел детство в Казахстане.

Встреча с Сергем Лукьяненко

Встреча с Сергем Лукьяненко. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Сама встреча больше напоминала беседу, чем лекцию. Зрители активно участвовали в обсуждении и зачастую направляли ход размышлений писателя в то или иное русло.

Писатель начал с анонса своего нового романа, который выйдет в свет уже через несколько недель — "Порог" (16+), космическая фантастика, начало нового цикла. Одним из лейтмотивов произведения является исследование агрессивности.

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— Почему именно это? Сейчас очень напряженное время. Всюду вспышки агрессии, война. Захотелось понять, есть ли выход из этого порочного круга. Война, конечно, двигает вперед науку, но двигать ее можно и менее кровожадными методами. Но, наверное, дело в человеческой природе, в агрессивности, которая в нас заложена. Ее не всегда можно побороть, — отметил писатель-фантаст.

Зашла речь и о самой популярной серии, написанной Лукьяненко. Если в прошлом году на "ЛиТР 2018" Лукьяненко рассказал, что, возможно, напишет седьмую по счету книгу про Антона Городецкого, то спустя год подтвердил, что работа ведется:

Потихоньку пишу финальную книгу "Дозора", финал будет необычный, все будет хорошо и все будет плохо одновременно.

Также Лукьяненко рассказал, что в прошлом по вселенной "Дозоров" создавался многосерийный мультсериал, где объединились школы магии Ночного и Дневного дозора и были даже нарисованы первые две серии, однако затем появились проблемы с финансированием и проект свернули. Такая ситуация не единична, по его словам, случаев, когда у авторов покупают права на экранизацию их произведений, но экранизация так и не выходит в свет, более 90%.

Аккуратно автор делился и другими инсайдами, например, экранизацию его романа "Квази" (16+) выкупили сразу две студии – российская и немецкая. Помимо того, планируется несколько неназванных проектов с его участием, раскрывать подробности которых он не имеет права.

Совместно с писателем лекцию проводили представители клуба любителей фантастики "Белый дракон". Клуб существует с 2015 года и объединяет владивостокских любителей фантастики. Лукьяненко – один из основных источников их интереса.

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— Когда наш клуб только появился, Лукьяненко был наверное на вершине всех обсуждений и впоследствии в зависимости от контекста тема его произведений всегда поднимается, будь то космоопера, городское фэнтези или что-то другое, — рассказал модератор встречи и участник клуба "Белый дракон" Александр Дедов.

Если началась беседа с обсуждения негативных сторон человечества, то закончилась эдаким хэппи-эндом — один из зрителей спросил, почему же люди способны так проникаться фантастическими мирами, абсолютно осознавая, что это все происходит вне реальности, тем не менее переживать, словно все это наяву.

— Я хотел, чтобы Сергей Васильевич рассмотрел это с позиции читателя, но послушав его, пришел к выводу, что в принципе все это процентов на 70 замыкается на писателе, потому что, чем более реалистично писатель показывает персонажа, неважно будет это фэнтези или что-то еще, если он будет настоящим, то ты сможешь поставить себя рядом с ним, поэтому тебе больно, когда ему больно, ты переживаешь когда ему больно. Это синергия, с одной стороны писатель как-то формирует персонажа, с другой читатель наделяет его какими-то своими качествами, — прокомментировал свой вопрос посетитель творческой встречи Кирилл.

Силами Лукьяненко, а также других российских и зарубежных авторов жанр фантастики все больше разрастается и распространяется даже среди людей, который раньше относились к ней снисходительно.

— Фантастика сейчас цветет и пахнет, особенно научная, поэтому сейчас даже те, кто не любил фантастику, начинают что-то посматривать, почитывать, это нас как исследователей очень радует. Не очень, наверное, радует, что не появляются какие-то новые поджанры фантастики, особые направления, но зато появилось очень много авторов с индивидуальными стилями, которые рассказывают и пишут очень интересные вещи, — поделилась модератор и председатель клуба "Белый дракон" Евгения Омельченко.

По окончании лекции все желающие могли получить автограф писателя и сфотографироваться.

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Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

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