План А или Б: трудности с получением визы РФ возникли у иностранных спикеров форума "РОСТ"

Организаторы пытаются решить проблему, однако на всякий случай ведут переговоры с другими возможными кандидатами

Форум "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами

Самое масштабное для малого и среднего бизнеса мероприятие на Дальнем Востоке — Форум молодых предпринимателей "РОСТ" (12+) пройдет 23 мая на кампусе ДВФУ. Благодаря спонсорской поддержке впервые за 5 лет проект стал бесплатным для участников-предпринимателей. Однако организаторы форума сообщают, что у части иностранных спикеров, планирующих прилет во Владивосток, возникли проблемы с получением визы, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Два гражданина США не могут оформить российскую визу из Гонконга, — поясняет руководитель организационного комитета Евгений Шкарупа. – Успешные предприниматели согласились прилететь во Владивосток, чтобы поделиться опытом с приморскими бизнесменами. Мы несколько месяцев вели переговоры, чтобы привлечь их в качестве спикеров, но сейчас все планы под угрозой. Оказалось, что граждане США не могу оформить срочную визу в Россию не по месту жительства. Вместе с администрацией Приморья пытаемся решить эту проблему всеми возможными путями, однако на всякий случай прорабатываем "План Б" – ведем переговоры с другими возможными спикерами".



Форум "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами

Отметим, что в программе форума заявлено семь выступающих – четверо из них прибудут из Москвы и трое из стран Азии. По словам Евгения, у третьего иностранного спикера – гражданина Гонконга, предпринимателя и инвестора Дерека Квика трудностей с оформлением визы не возникло.

"Что объединяет спикеров этого года? – продолжает Евгений. – Они больше, чем просто предприниматели, они уникальные личности. Мы уверены, что они произведут потрясающий эффект на аудиторию. Знания и опыт таких людей бесценен".

Например, Дерек — управляющий партнер BraveSoldier Venture Capital, один из самых уважаемых лидеров бизнес-сообщества в Гонконге с 25-летним опытом выхода на азиатско-тихоокеанский рынок. Вне работы Дерек — знаменитый марафонец, первый азиат, который пересек самую высшую точку в мире, самую сухую, самую жаркую и самую холодную пустыню общей протяженностью более 1 тысячи км. По выходным Дерек бегает с рюкзаком, нагруженным 16-килограммовым рисом, под названием "Мини-Я". Он также мастер подводного плавания и джиу-джитсу.



Дерек Квик. Фото: предоставлено организаторами

Другой спикер, Иоанн Чечнев – не только успешный бизнесмен, основатель компании i1project.ru – лидера на рынке развития бизнес-проектов звезд интернета, но и экстремальный путешественник. В данный момент Иоанн реализует тандем восхождение со слепыми людьми на семь высочайших вершин мира.

Среди спикеров — Сергей Бурлаков. Получил звание "Человек планеты", благодаря потрясающей стойкости духа. Лишившись ног и рук в страшной аварии, он ведет увлекательную жизнь, которой могут похвастаться немногие – летает на дельтаплане, организует велопробеги, в 2003 году выиграл марафон 42 км в Нью Йорке, оставив позади 12 тысяч здоровых участников, имеет звание мастера спорта по плаванию, легкой атлетике, пулевой стрельбе, рекордсмен России и мира.

Напомним, что принять участие в форуме "РОСТ 2019" может каждый предприниматель и управленец, для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке https://asiarost.com/forum-rost.

Спонсорами мероприятия выступили Центр поддержки предпринимательства, компания "ЭВОТОР" и Технопарк "Русский".