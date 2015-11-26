Полезный разговор состоялся в рамках фестиваля ЛиТР-2019

Одна из актуальных тем – позитивный образ Дальнего Востока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке прошел фестиваль ЛиТР-2019, среди участников которого — заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. В том числе он провел деловую игру нового для Приморья формата, на которую собрались руководители пресс-служб и журналисты. Тема мероприятия звучала как "Формирование положительного образа Дальнего Востока", сообщает ИА PrimaMedia.

На одной из площадок фестиваля, в гостинице "Экватор", почетного гостя из полпредства представил генеральный директор холдинга PrimaMedia Виктор Суханов.

"Мы можем вспомнить выборы губернатора Приморского края, прошедшие осенью и зимой 2018 года. Григорий Владимирович тоже приложил к ним руку. А смысл нашего сегодняшнего мероприятия в том, чтобы попробовать наладить конструктивный диалог между различными сущностями, которые управляют информационной политикой в масштабе страны, а в нашем случае — в масштабе Дальнего Востока. Это — целевая задача Григория Владимировича, которой он занимается и в которую мы встроены".

Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Григорий Куранов в свою очередь обратился к аудитории с вопросом, все ли хотят видеть Дальний Восток и Приморье в частности комфортными для проживания территориями. В ответ увидел множество поднятых рук. Тогда спикер напомнил, что ключевым показателем является экономика, и развитие социальной сферы, культуры, спорта зависят именно от успешности экономических процессов, захода инвесторов на территорию.

"Представим, что крупный японский инвестор узнал: есть в ДФО какие-то ТОРы и есть условный Липецк. Надо выбрать, где открыть завод. Он запрашивает информацию у собственных служб и у властей страны; оценивает политическую и социально-экономическую ситуацию, какая будет маржа, эффективность вложений, а также риски в Липецке и на Дальнем Востоке. Естественно, смотрят и медиа. А теперь зайдите в медиа и в соцсети; начните просто мониторить, что происходит на Дальнем Востоке. Позитив и нейтральная информация вместе составят всего 10 — 20%. Остальное — негатив. Куда примет решение ехать инвестор? В Липецк. А если не будет у нас с вами заводов, налогов, не будет высокооплачиваемых мест, куда поедет наше население работать? В Липецк. Поэтому не только от властей – от СМИ тоже зависит, чтобы иностранные инвесторы были здесь. Я — не против критики, она нужна обязательно, но надо понимать, что картинка должна быть объективной", — отметил заместитель полпреда.

Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia Заместитель полпреда на ДВ Григорий Куранов направил пиарщиков макрорегиона на позитив. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Он также посетовал на укоренившуюся в СМИ и соцсетях моду ругать власть ради собственного рейтинга, "крутости".

"Если вдруг ты, как журналист, написал хорошо про власть, то либо ты продался и тебе кучу денег заплатили, либо ты дурак. А вы все равно попробуйте написать что-то хорошее. Это сложнее, чем о том, что кто-то кого-то убил, зарезал по пьянке, мусор какой-нибудь сфотографировал на улице. Тяжело про хорошее писать, да и не умеют. Казалось бы — нет хороших новостей, не о чем писать, а потом выясняется, что в таком-то муниципалитете есть школьник, который вошел в сборную России по математике, а вот здесь кто-то съездил на чемпионат мира по робототехнике; а здесь — одна из лучших на Дальнем Востоке команда по дрифту. На самом деле, хороших новостей — огромное количество. И одна из тем, которой мы занимаемся – "Позитивный образ Дальнего Востока", — сказал Григорий Куранов.

Далее по ходу деловой игры участники поработали с инфоповодами и распространением информации в соцсетях.