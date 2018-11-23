"Карту вставил, деньги сняли" - в Сети жалуются на новый способ мошенничества у банкоматов

Предупреждения о новых аферах злоумышленников в банкоматах Сбербанка рассылаются по соцсетям

В многочисленных пабликах и группах в мессенджерах активно предупреждают о новом способе мошенничества в банкоматах Сбербанка. По данным автора сообщения, лишиться денег на счете можно просто вставив карту в банкомат.

Один из пользователей рассказал историю, которая, по его уверению, приключилась с ним у банкомата Сбербанка.

"Подошел я к банкомату снимать деньги,— рассказал автор поста, — Передо мной женщина в хиджабе, возится у банкомата. Потом она ушла, я подхожу, как обычно: "Вставьте карту, введите пин-код". Вставляю, ввожу пин-код и.... 12 000 рублей улетают в счет оплаты на чей-то номер телефона МТС".

По словам возмущенного автора сообщения, "эта тетка в хиджабе", не вставляя карты, выбрала пункт "оплата за мобильный телефон", ввела сумму и на стадии "вставьте карту" ушла.

"Карту уже вставил я! Понятно?", — пишет разгневанный пользователь в Сети. Он также уточнил, что хиджаб на женщине, по-видимому был не случайно — чтобы не "засветиться" на камерах.

Звонок в Сбербанк, по словам мужчины, эффекта не дал, карту заблокировали, велели писать заявление в банк и в полицию, но вернуть деньги не пообещали.

"Сказали деньги не вернут", — уточнил автор сообщения. Он добавил, что на "горячей линии" банка ему якобы дали совет — подойдя к банкомату "пару раз нажать кнопку отмены". В последние две недели это стало эпидемией, подчеркнул автор поста, сославшись на сведения, которые он почерпнул в разговоре с оператором колл-центра.

У подписчиков в пабликах резонно возник вопрос: "А можно ли произвести какие-либо операции в банкомате, в том числе попытаться оплатить мобильный, предварительно не вставив свою карту и не введя пин-код?".

В ответ на это несколько пользователей подтвердили, что не раз оплачивали мобильный наличными, карту банкомат не запрашивал. Возможно, добавили они, можно ввести номер телефона для оплаты, выбрать пункт "оплата картой" и уйти от банкомата, дожидаясь, когда следующий в очереди к устройству вставит свою карту и введет пин-код.

Сбербанк пока не прокомментировал шквал сообщений в Сети.

Ольга Толмачева