Красные галстуки, речевки и знамёна: в Приморье прошел "Слёт совсем не юных пионеров"

Участие в мероприятии приняли команды пенсионерских движений со всего региона

Слёт "Совсем не юных пионеров". Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia

Слёт "Совсем не юных пионеров" Приморского края прошел для престарелых и инвалидов в Седанкинском доме-интернате. В мероприятии приняли участие команды пенсионерских движений со всего Приморья. Организаторами была создана атмосфера пионерской юности: галстуки, речёвки, знамёна и посвящение в пионеры. Всё то, что делает пенсионеров вновь молодыми, в репортаже ИА PrimaMedia.

Торжественное открытие праздника началось с традиционной пионерской линейки и сообщения депутата Государственной думы Владимира Новикова пенсионерам.

"Мы собрались в преддверии дня рождения пионерии. 19 мая 1922 года была образована Всесоюзная пионерская организация. В юные годы, будучи пионером, мне посчастливилось войти в состав пионеров Приморского края и принять участие в путешествии по ленинским местам. Я вспоминаю это с большой любовью.

Пионеры, то есть вы, всегда славились общественными делами. Смотры строев, тимуровские движения, натуралисты, Зарница и многое другое. Желаю, чтобы сегодня вы получили заряд позитивных эмоций. Прошу считать "Слёт совсем неюных пионеров" открытым", — скомандовал Владимир Новиков.

Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia 1 / 3

После сообщения каждая команда представила себя девизом и речёвкой. Далее участников ждала интеллектуальная викторина на знание пионерской деятельности.

В конце линейки, традиционно, прозвучал пионерские горн, а на площадь внесли красное знамя. Официальная часть закончилась посвящением в пионеры с вручением галстуков.

Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia Слёт «Совсем не юных пионеров». Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia 1 / 6

"Мы — команда Михайловского района "Классные девчата". Настроение у нас праздничное и боевое. Как видите, мы хорошо подготовились, у нас есть и знамя, и барабаны. Такое мероприятие проводится здесь впервые, но в нашем районе мы участвуем каждый год. Мы очень рады такому поводу. Ожидаем позитива, хорошего настроения и возвращения традиций нашей молодости", – поделилась своими впечатлениями капитан команды Нина Ухобокина.



Слёт "Совсем не юных пионеров". Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia

Действительно, данное мероприятие проводилось в Седанкинском доме-интернате впервые, но уже привлекло множество участников. Организаторами праздника стали движение "Серебряные волонтеры", администрация Седанкинского дома-интерната. Также поддержку оказала администрация Приморского края.

"Наша команда называется "Уссурийские ребята". Дело в том, что 10 апреля был создан клуб "Серебряные волонтеры". Мы действуем очень активно, в наш клуб входит около 50 человек, из них мы выбрали самых выдающихся пионерок. У нас боевой настрой для соревнований. Но самая главная задача на сегодня — это психологическая поддержка пенсионеров Седанкинского дома-интерната", – рассказала руководитель клуба "Серебряные волонтёры" Ольга Пьянова.



Слёт "Совсем не юных пионеров". Фото: Иван Завьялов для ИА PrimaMedia

Отметим, в Приморском крае ведется большая работа с пенсионерами. Департамент социальной поддержки совместно с общественными организациями проводит различные встречи, акции и мероприятия. Также нуждающимся оказывается необходимая помощь в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края".