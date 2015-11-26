Мне предлагали 5 лет в Бутырке - Ренэ Герра о русских эмигрантах и советской власти

Французский филолог-славист в рамках фестиваля ЛиТР-2019 поделился своими воспоминаниями о представителях культуры зарубежной России

Сессия Ренэ Герра. Фото: ИА PrimaMedia

В рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (16+) Владивосток в первые посетил Французский филолог-славист Ренэ Герра. Человек, который лично застал представителей Серебряного века, а также многих известных деятелей литературы и искусства, которые бежали во Францию из-за сложных отношений с советской властью. Своими воспоминаниями, он поделился на одной из сессий фестиваля, сообщает ИА PrimaMedia.

Ренэ Герра почти всю свою жизнь посвятил изучению истории русской эмиграции. Он был знаком с такими выдающимися личностями, как Ирина Одоевцева, Юрий Анненков, Георгий Адамович, Борис Зайцев и другими крупнейшими культурными деятелями, переехавшими в свое время за границу. Его коллекция насчитывает сотни редчайших книг и картин, а сам он мечтает открыть музей в Ницце, как дань памяти этим невероятным людям.

— Когда меня спрашивают в России – в Москве, Петербурге, особенно коллеги литературоведы, профессора и так далее: "Вы лучший специалист по культуре зарубежной России?". Зарубежная Россия – это моя терминология. Я обычно отвечаю – "Нет". "Ну что вы скромничаете?", я говорю – "Нет, я не скромничаю, я не лучший, я единственный". Если вы не полный дурак, вы должны задать вопрос: "Почему"? Я посвятил культурному наследию зарубежной России свою жизнь. 50 лет назад – это было не актуально интересоваться и увлекаться этим. Волею судьбы перед вами последний представитель белой эмиграции. Я научился говорить по-русски ни в лицее, где преподавали русский язык, неизвестно кто преподавал и что преподавал, ни в Сорбонне, а с белыми эмигрантами. Я благодарен судьбе за это, хотя иногда, особенно раньше, проклинал ее, — рассказал Ренэ Герра.

По его словам, когда ему было 11 лет, а его семья жила в Каннах, к ним домой пришла пожилая женщина. Дама попросила его мать – директора лицея, давать частные уроки по математике ее внучке. В ответ женщина, а она оказалась женой эмигрировавшего офицера, пообещала научить русскому языку ее детей.

— Старший брат сказал, что это безумие какое-то, зачем русский язык, язык советов? Я же ответил: "Почему нет?". И вот так я попал в этот странный заколдованный русский мир, — вспоминает филолог-славист.

Именно с этого момента началось его погружение в язык, а также в саму культуру России. Позже отличные знания языка позволили стать Ренэ любимейшим студентом декана факультета славистики Сорбонны. Фатальным же шагом для юного француза стало желание писать диссертацию по творчеству… Бориса Зайцева. Писателя, чьи принципы не дали ему найти компромисса с советской властью и вынудили эмигрировать во Францию, где они, все же, продолжал творить.

Когда декан услышал о желании Ренэ писать о Зайцеве он прямо спросил: "Вы самоубийца? Вы хотите подписать свой смертный приговор? Ваша карьера будет закончена, а вам всего лишь 18 лет!". Однако студент настоял на своем.

— Я сказал, что хочу писать именно о нем. Борис Зайцев уже много лет, на тот момент, жил во Франции, и никто им не поинтересовался и ни разу его не приглашали выступить в Сорбонне. И декан согласился и, естественно, это было начало моего конца, — делится коллекционер. — Я вернулся в Ниццу, написал письмо по-русски, и тут же великий писатель ответил: "Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Откуда вы? У вас прекрасный русский язык, я потрясен и мечтаю с вами встретиться". Через несколько дней я поехал в Париж и с ним познакомился.

Диссертация была написана, а между писателем и Ренэ завязалась крепкая дружба. Стоит отметить, что филолог-славист даже успел поучиться в Москве в МГУ, но советские спецслужбы быстро рассекретили, что темой его диссертации было изучение дореволюционного периода творчества Зайцева, человека, который являлся ярым антикоммунистом.

— Меня вызвал научный руководитель – декан филфака МГУ, мерзкий тип. Он мне сказал, что все знает обо мне. После этого, меня избили в Переделкино, бросили в сугроб, но аккуратно. В конечно, в итоге я был выслан из страны, и получил волчий билет на 15 лет. Но я получил волчий билет и во Франции. Меня выгнали из страны, которая ведет к светлому будущему. Что я там натворил? Легенда, что я вышел на Красную площадь с плакатом "Долой советскую власть". Я не занимаюсь политикой, это не моя тема, боже упаси, я что дурак? – вспоминает коллекционер.

Ему даже предлагали на выбор отсидеть 5 лет в Бутырке или Лефортова, но ему удалось избежать этой участи. Однако это не отбило желание у молодого филолога-слависта интереса к культуре зарубежной России. За все годы, которые он посвятил сбору картин и книг русских эмигрантов в Париже, он успел познакомиться с огромным количеством величайших людей. Сейчас они входят в первую, вторую и третью волну эмиграции. Причем часть из них родилась еще в 19 веке, задолго до революции. Кто-то посвящал Рэне стихи, а один из знаменитых художников — Юрий Анненков подарил ему портрет.

— Уже позже, я еще был аспирантом, он вдруг говорит: "Я хочу сделать ваш портрет". Как подарок, естественно. Я обалдел. Я был никто. После портрета Анны Ахматовой, Федора Сологуба, Ремизова, Ленина, Троцкого и т.д., последний портрет, который он сделал в 69 году – это мой портрет. Когда он мне его подарил, я сказал: "Юрий Павлович, у меня нет слов, вы мне подарили кусочек вечности", — рассказал Ренэ.

На данный момент коллекция филолога-слависта насчитывает 6 тысяч картин русских художников, начиная от Врубеля до Кустодева. Сегодня это самое большое собрание работ русских художников во Франции, в Европе и в мире.

Кстати, в 1994 году Ренэ предложили привезти часть своей коллекции и устроить выставку. Друзья художники отговаривали коллекционера от этой идеи, однако он все равно согласился. В итоге 22 работы были украдены. Как отмечает сам славист, их до сих пор не вернули, хотя он знает, где они находятся.

Отвечая на один из вопросов собравшихся, чем отличались между собой русские эмигранты первой, второй и третей волны, коллекционер отметил, что первая волна – представители Серебряного века, были не от мира сего.

— Первая волна – они были представители мира искусства и Серебряного века. Не от мира сего. Несмотря на то, что Бунин написал "Окаянные дни" — это шедевр. Несмотря на то что Шмелев – автор книги "Человек из ресторана", он был социалистом. Все писатели, кроме Бунина приветствовали февральскую революцию. Даже мой покойный друг Борис Зайцев. Они все равно были русскими и родились еще в позапрошлом веке, — отметил Ренэ.

По его словам, представители первой и второй волны практически не отличались друг от друга – это были представители другой эпохи. Разнилась с ними третья волна. Это тоже были замечательные люди, но уже с советским мышлением.

— Я считаю, что для русской культуры, нет худо без добра, большая удача, что была первая волна, вторая и третья – были все же разными, — подчеркнул славист.

Он также рассказал, что сейчас многие злопыхатели уверены, филолог все придумал и никогда не был знаком ни с одним из этих величайших людей.

— Есть легенда, что я не Ренэ Герра, а Ромка Герасимов. Иногда проверяют, говорю ли я по-французски, — смеется филолог.

Однако в коллекции Ренэ Герра есть много подтверждений его словам, поэтому в планах у него — создание музея зарубежной России, правда на Родине в Ницце.

Лекция французского гостя настолько впечатлила собравшихся, что люди, хоть их и было не так много, выходили из зала с горящими глазами.

— Я сотрудница библиотеки одного и ВУЗов нашего города. Я слышала, в том числе и в своей профессиональной среде, несколько отзывов о Ренэ, как об интересном человеке, как о коллекционере нашего русского наследия. Мне было интересно посмотреть, послушать. Во-первых, одним из признаков уважения к культуре, я считаю, хорошее знание русского языка, и меня впечатлило то, как он чисто разговаривает. Во-вторых, мне очень понравилось, т.к. человек коммуникабельный и беседа получилась больше неформальная. И это общение много дает для дальневосточников, потому что мы понимаем, что не так часто у нас проходят подобные встречи и его книги может быть спустя десятилетия дойдут до Дальнего Востока, к сожалению. Но этот литературный фестиваль вселяет надежду на то, что, возможно, этот процесс ускорится, – поделилась Юлия Титова.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.