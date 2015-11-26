Назван регион России, где на выходных будет жарко, как в Турции

Температура воздуха в весенний месяц поднимется до +33 градусов

В целом, на Черноморском побережье на выходных будет очень тепло. Фото: pixabay.com

На Черноморском побережье, как говорят синоптики, в ближайшие дни ожидается сухая и жаркая погода.

Начиная с 18 мая, температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до +32...+33 градусов.

Ветер ожидается восточный, порывы которого достигнут всего лишь 4 метра в секунду, пишет newkuban.ru.

В воскресенье, 19 мая в Краснодарском крае возможны кратковременные дожди. Однако местами осадки пройдут с градом.

Порывы восточного ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В целом, на Черноморском побережье на выходных будет тепло. За окном по прогнозам +30 градусов.

Карина Красилова