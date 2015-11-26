Из какой страны любимый морепродукт россиян смертелен, рассказали эксперты

Покупателям стоит знать, товар какого производителя опасен для здоровья

Бактерии листерии эксперты нашли в креветках M/s IFB Agro Industries Ltd. Фото: pixabay.com

В креветках, привозимых в Россию из одной страны, эксперты Россельхознадзора обнаружили опасные микроорганизмы.

Специалисты увидели угрозу, исходящую от продукта из Индиию В связи с этим, ведомство запрещает поставки этой продукции с двух индийских предприятий с 29 мая.

Бактерии листерии эксперты нашли в креветках M/s IFB Agro Industries Ltd, пишет Интерфакс. А в продукции M/s. Naik Oceanic Exports Pvt. Ltd была обнаружена ртуть.

Ведомство вводит ограничения из-за повторного нарушения производителями ветеринарно-санитарных требований России.

Также с 14 мая введен режим усиленного лабораторного контроля для креветок с предприятия M/s. Kay Kay Exports, так как ранее в них обнаружили мышьяк.

Карина Красилова