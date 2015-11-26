Краевой этап конкурса "Лучший воспитатель года" завершился в Приморье

Победители получили цветы, подарки и поздравления
Общество 14:20
Полуфиналистки конкурса. Фото: ИА PrimaMedia

Региональный этап конкурса "Лучший воспитатель года" завершился накануне, 17 мая, во Владивостоке. 15 полуфиналисток и финалисток конкурса из разных муниципалитетов получили награды, подарки и букеты цветов в актовом зале Приморского института развития образования, сообщает ИА PrimaMedia.

Очные финальные этапы конкурса проходили в течение пяти дней, начавшись 14 мая. В первый день полуфинала воспитатели, успешно прошедшие конкурс документов, выступили с самопрезентациями, рассказав жюри о своем педагогическом опыте работы с дошкольниками и представив достижения своих воспитанников. Затем конкурсные испытания полуфинала продолжились на базе детских садов "Светлячок" и "Тигренок". С воспитанниками этих дошкольных учреждений конкурсанты провели показательные занятия. После этого вместе с членами жюри конкурсанты обсудили цели, задачи, методы, приемы и предметные результаты своей работы. В ходе анализа каждый участник наметил пути роста своего профессионализма.

Олег Мельников
Олег Мельников

врио вице-губернатора Приморского края

Автор фото: пресс-служба администрации Приморского края

Все участницы этого конкурса прямо-таки излучают тепло, и это очень важно. Я думаю, вы выбрали эту профессию не случайно: дети – это искренность, честность, доверие. И рядом с ними сам всегда становишься чище и лучше. Наверное, это самое главное в жизни человека. Неслучайно один из первых законов, которые инициировал губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, касается социальной поддержки педагогов – единовременных выплат, стимулирующих компенсаций, помощи в жилищно-коммунальных платежах. Педагоги – главные люди в нашем обществе. Ведь от того, как мы воспитываем маленьких граждан страны, зависит ее будущее. 

Члены жюри единогласно отметили, что все участники сумели наладить контакт с детьми: впервые увидев приезжих воспитателей, ребята с интересом и азартом вовлеклись в работу. Занятия подарили всем их участникам новые открытия, творческие озарения и дружбу.

В итоге абсолютным победителем стала Мария Косарева, воспитатель Центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока. Она представит Приморье на Всероссийском этапе "Воспитателя года". Призы и подарки получили не только обладательницы первых трех мест, но и все 15 полуфиналисток.

Мария Косарева
Мария Косарева

воспитатель МБОУ «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков» г. Владивостока

Автор фото: ИА PrimaMedia

Хочется поблагодарить организаторов конкурса и, конечно, компетентное жюри. Спасибо большое за веру в меня. Спасибо другим участницам конкурса, группам поддержки и всем, кто был с нами в эти пять дней! Наблюдая презентации коллег, я отметила в них интересные идеи, которые и мне пригодятся в работе. 

Эльвира Сарычева
Эльвира Сарычева

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Росинка» с. Спасское

Автор фото: ИА PrimaMedia

Мой стаж работы – 17 лет. Как пришла в один детский сад села Спасское, так и по сей день ему не изменяю. Это мой третий опыт участия в профессиональных конкурсах. В своем районе я заняла первое место, а в региональном этапе – третье. Конкурс был трудным, эмоционально насыщенным – нужно было провести занятия в новой обстановке, с незнакомыми детьми. Понравились владивостокские сады – новое оборудование, красивая территория. Но и мы у себя в селе стараемся создавать детям хорошие условия!

Конкурс "Воспитатель года Приморского края-2019" проводится в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы и является региональным этапом Всероссийского конкурса "Воспитатель года России". Его учредителями выступили департамент образования и науки Приморского края и краевая организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В состав жюри вошли представители учредителей, опытные педагоги – победители профессиональных конкурсов прошлых лет, ведущие сотрудники ПК ИРО.

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