Краевой этап конкурса "Лучший воспитатель года" завершился в Приморье

Победители получили цветы, подарки и поздравления

Полуфиналистки конкурса. Фото: ИА PrimaMedia

Региональный этап конкурса "Лучший воспитатель года" завершился накануне, 17 мая, во Владивостоке. 15 полуфиналисток и финалисток конкурса из разных муниципалитетов получили награды, подарки и букеты цветов в актовом зале Приморского института развития образования, сообщает ИА PrimaMedia.

Очные финальные этапы конкурса проходили в течение пяти дней, начавшись 14 мая. В первый день полуфинала воспитатели, успешно прошедшие конкурс документов, выступили с самопрезентациями, рассказав жюри о своем педагогическом опыте работы с дошкольниками и представив достижения своих воспитанников. Затем конкурсные испытания полуфинала продолжились на базе детских садов "Светлячок" и "Тигренок". С воспитанниками этих дошкольных учреждений конкурсанты провели показательные занятия. После этого вместе с членами жюри конкурсанты обсудили цели, задачи, методы, приемы и предметные результаты своей работы. В ходе анализа каждый участник наметил пути роста своего профессионализма.

Члены жюри единогласно отметили, что все участники сумели наладить контакт с детьми: впервые увидев приезжих воспитателей, ребята с интересом и азартом вовлеклись в работу. Занятия подарили всем их участникам новые открытия, творческие озарения и дружбу.

В итоге абсолютным победителем стала Мария Косарева, воспитатель Центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока. Она представит Приморье на Всероссийском этапе "Воспитателя года". Призы и подарки получили не только обладательницы первых трех мест, но и все 15 полуфиналисток.

Конкурс "Воспитатель года Приморского края-2019" проводится в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Приморском крае" на 2013-2020 годы и является региональным этапом Всероссийского конкурса "Воспитатель года России". Его учредителями выступили департамент образования и науки Приморского края и краевая организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В состав жюри вошли представители учредителей, опытные педагоги – победители профессиональных конкурсов прошлых лет, ведущие сотрудники ПК ИРО.