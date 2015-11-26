Противоречивые версии ухода писателя из жизни существуют и сегодня

"Тайна смерти Горького" писатель Павел Басинский выступил с лекцией во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Российский писатель, критик и литературовед Павел Басинский выступилна фестивале ЛиТРво Владивостоке с открытой лекцией о жизни и смерти Максима Горького, сообщает ИА PrimaMedia.

После смерти Горького исследователи продолжают изучать не только его литературное наследие, но и тайну его смерти, которая разделила горьковедов на два условных лагеря. Одни утверждают, что Горький умер в результате болезни, другие уверены – он стал жертвой заговора. Павел Басинский попытался разобрать этот вопрос на своей лекции.

“Почему эта тема возникает? Это происходит в силу того, что Горький самый революционный писатель, и наиболее близкий к большевикам“, —отметил Басинский.

В ходе разговора с аудиторией он так же выделил роль Горького в революции, его дружбу с Лениным и визит Сталина к умирающему Горькому.

“Сталину было важно, что Горький скажет перед смертью. Последние слова это действительно важно. От великих людей они фиксируются надолго. И, возможно, Сталин опасался, что он скажет что-нибудь не то перед смертью, потому что от Горького можно было ожидать чего угодно — он был человек, который особенно в последние годы жизни мог думать одно, а говорить совершенно другое. В предсмертный момент он мог сказать то, что действительно думает”, — отметил Басинский.

Под конец он выразился, что ни эти биографические сведения, ни теории, которые строят горьковеды не доказывают наличие заговора против Горького, ведь доказательств никаких нет.

“Конечно более романтично, когда великий писатель умирает вот таким странным образом”, — комментирует Басинский.

Ведь романтизм – это именно то, что создает тайну вокруг смерти великой личности, а это значит, что споры среди горьковедов еще долго не утихнут.