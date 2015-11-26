Сумрак, великие, иные, темные и светлые - все это во Владивостоке

Ночной дозор. Фото: pixabay.com

Автор легендарной книги "Ночной дозор" Сергей Лукьяненко на фестивале "Литература Тихоокеанской России" провел творческую встречу и автограф-сессию в Доме офицеров флота во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Писатель-фантаст приоткрыл поклонникам завесу тайн своего творчества, рассказал, над чем работает в настоящее время и каким будет последний "Дозор".

Сергей Лукьяненко начал писать в 18 лет и к радости поклонников фантастики продолжает до сих пор. Вот уже 33 года открывая читателям другие миры. Живое общение и искренние ответы на вопросы читателей, которых в первую очередь интересовало, над чем сейчас работает автор. Буквально через несколько недель выйдет в свет новый роман Сергей Лукьяненко "Порог" — начало нового цикла космической фантастики. Писатель признался, трудился над книгой долго и результатом доволен, хотя так бывает не всегда. Часть недописанных книг лежит в столе.

— "Войны сорока островов" — эту книгу я начинал сразу после "Рыцарей", написал немножко, потом меня утащили в другие проекты и я это дело отложил. Я периодически думаю вернуться к той истории и дорассказать. Я точно знаю, что там должно быть, но это сложно психологически. "Войны сорока островов" я писал в 20 лет, 30 лет назад, когда был молодой и свирепый. Сейчас бы у меня не получилось юных героев пачками убивать, одного за другим. Тогда получалось. Вторая книга все равно должна по духу соответствовать первой. Если я и возьмусь делать продолжение, то, скорее всего, с кем-то более молодым из авторов.



Сергей Лукьяненко провел творческую встречу во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

"Приключение сновидца" — эта книга давит мне на совесть. Я написал где-то две трети, мне не понравилось развитие сюжета, я решил дать ей полежать и думаю, вернусь к ней в самое ближайшее время. Мне интересен этот мир и эта история. Есть какие-то ранние вещи, которые надо дописывать, переделывать, — рассказал Сергей Лукьяненко.

Автор сообщил, что сейчас работает над заключительной частью серии "Дозоров". Седьмая книга будет финальной и поставит точку в захватывающей истории.

— Я знаю, какой там будет финал. Он будет необычный. Все будет хорошо и плохо одновременно. Это будет реально последняя книга из "Дозоров", — открыл тайну писатель.

Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский 1 / 3

Кроме того Лукьяненко пишет третью часть о приключениях юноши Трикса Солье, наследного со-герцога в мире, похожем на европейское Средневековье, однако с действующей в нём магией и потусторонними силами. Книга получит название "Недоучка". Также есть начатая работа над сказкой для взрослых и детей.

— Мне приснилась история, что редко бывает, и я решил, что можно построить интересный роман. Я начинал в одном стиле писать, в другом – не пошло. Вроде было лучше, но я понял, что у меня получается не сказка, а суровое фэнтези. Есть разница между этими жанрами. Книга не всегда получается, так как хочешь. "Спектр" начинал несколько раз, но сюжет не шел, потом я понял, как он должен начинаться и родилась книга. Вот есть несколько неудачно стартовавших, которые ждут своего часа, — рассказал о своем творчестве Лукьяненко.

Владивосток известный писатель-фантаст посещает уже в третий раз. В 2018 он также выступал на фестивале "Литература Тихоокеанской России". В этом году возможность встретиться с поклонниками на Дальнем Востоке помогли "крылья ЛиТРа" 0 авиакомпания "Россия".

— Перелет прекрасный, хороший экипаж и стюардессы. Летели мягко, хорошо. Никаких замечаний нет. Уже летал с авиакомпанией "Россия". Владивосток нравится, раз не первый раз уже прилетаю. По-своему очень красиво, волшебный город, тонущий в тумане. Морской воздух – это прекрасно, — рассказал Сергей Лукьяненко.



Авиакомпания "Россия" выступила "крыльями ЛиТРа". Фото: Илья Березовский

К слову, автор признался, что в самолете начал читать книгу Дианы Уинн Джонс "Заговор Мерлина". Несмотря на то, что произведение нацелено больше на детскую аудитории, Лукьяненко советует прочитать сказки английской писательницы и взрослым.

Завершилась встреча автограф-сессией.

Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский Сергей Лукьяненко на фестивале ЛиТР раскрыл инсайды своего творчества. Фото: Илья Березовский 1 / 6

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.



