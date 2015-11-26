"Неважно, кто вы": сильные неприятности ждут многих в это воскресенье. Но есть совет

Последний день недели станет очень сложным
Это интересно 16:55
В этот день надо прислушаться к советам астрологов. Фото: pixabay.com

Не важно, к какому знаку зодиака относится человек, воскресенье, 19 мая станет очень сложным днем. Так, по крайней мере, говорят звезды.

Чтобы обезопасить себя в этот день, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. В первую очередь они советуют оставаться хладнокровными. Что бы не произошло. Если вас будут провоцировать на эмоции, не поддавайтесь. Противники только и ждут, что вы проявите агрессию. Будьте мудрее и выше того, чтобы отвечать тем же.

Если воспользоваться этим советом, можно избежать многих неприятностей, которые возможны в последний день недели.

астрология

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