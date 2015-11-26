Эксперты назвали самые популярные автомобили с механической коробкой передач

В топе оказалась, по преимуществу, продукция российского автопрома
Общество 18:30
Эксперты назвали самые популярные иномарки с механической коробкой передач. Фото: ИА PrimaMedia

Продажи новых автомобилей с механической коробкой передач (МКП) в России упали в течение первого квартала 2019 года на 8%. Всего было продано 152 тысячи машин с таким типом трансмиссии. Эксперты выявили, какие модели по-прежнему пользуются популярностью у россиян.

Продажи LADA Granta в сравнении с январем-мартом 2018 года даже выросли на 35% и достигли 25,8 тысяч единиц. Модель стала самой попурной моделью с МКП в нынешнем году.

Еще три лидирующие позиции принадлежат российским автомоделям. На втором месте — LADA Vesta — продажи ее механической версии увеличились на 15% — до 25,3 тысяч. На третьем — универсал LADA Largus (9,4 тысячи продаж, прирост в 2%). Внедорожник LADA 4x4 продали в количестве 7,7 тысяч штук, прибавив 9%, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Далее в рейтинге следуют две модели Renault — кроссовер Duster (7 тысяч шт.; -20%) и седан Logan (6,6 тысяч шт.; +2%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей с механической КП в России по итогам 1 квартала нынешнего года попали: KIA Rio (6,3 тысяч шт.; -39%), LADA XRAY (6,1 тысяч шт.; +2%), Chevrolet Niva (5,7 тысяч шт.; -15%) и Volkswagen Polo (4,9 тысяч шт.; -18%).

Егор Тараруев

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