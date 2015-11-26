"Переводчик подобен актеру": Положение современных переводчиков обсудили на ЛиТРе-2019

В качестве экспертов в дискуссии приняли участие члены жюри литературной премии "Ясная Поляна"

Дискуссия "Лучшая переводная проза 21 века" прошла в пятницу, 17 мая, в павильоне возле музея Арсеньева. В качестве экспертов на дискуссию были приглашены члены жюри литературной премии "Ясная Поляна": писатель Павел Басинский, журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, литературный критик и главный редактор портала ГодЛитературы.рф Михаил Визель. В качестве модератора выступила Юлия Вронская, куратор международных проектов в музее-усадьбе "Ясная Поляна". Собравшиеся обсудили премию "Ясная Поляна", а также подняли вопрос о востребованности переводчиков в наше время, сообщает ИА PrimaMedia.

Премия "Ясная Поляна" — это самая крупная на сегодняшний момент литературная премия России, где вручается денежное вознаграждение. Премия вручается в двух номинациях: "Современная русская проза", которая отслеживает тенденции современной российской литературы, и "Иностранная литература", которая выбирает самые важные переведенные на русский язык романы, опубликованные изначально на иностранном языке.



Положение современных переводчиков обсудили на ЛиТРе-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Писатель Павел Басинский отметил, что в представленной иностранной литературе жюри увидело влияние русской классики. Во многих произведениях прослеживается Толстой, Тургенев и Лермонтов.

Отметим, что в России премия "Ясная Поляна" единственная премия, которая награждает иностранных авторов. Эксперты пояснили, почему они решили сделать номинацию "Иностранная литература".

"Во-первых, это делается под именем Толстого, это настоящий универсальный писатель, который сам читал литературу на многих языках, поэтому это вполне обоснованно. Во-вторых, это создает такой универсальный контекст. Российская, Американская, Британская, Французская литература существует в одном современном пространстве и это еще большое позволяет объединять", — рассказала Юлия Вронская.



Положение современных переводчиков обсудили на ЛиТРе-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Одна из самых важных и актуальных тем на дискуссии стала награда переводчика. Эксперты обсудили работу переводчика и ее востребованность. А также стоит ли переводить некоторые выражения или лучше оставить их в оригинале.

"Если мы говорим о книге, переведенной с экзотического языка, редкого, то лучше сохранять какие-то бытовые вещи, может даже не переводя их, а оставляя все как есть. Названия местных заведений и профессий. Именно для того, чтобы читатель не забывал, что это далекое экзотическое место", — высказал свое мнение на этот счет Михаил Визель.

А вот Юрий Сапрыкин в данном вопросе занял нейтральную позицию:

"Здесь нет какого-нибудь правильного ответа, потому что есть разные школы перевода. Например, советская школа перевода, она во многом основана на том, чтобы переложить этот иностранный лексический материал на максимально гладкий, плавный русский язык. Если взять перевод Сэлинджера Риты Райт-Ковалевой и Сэлинджера Максима Немцова, то ты понимаешь разницу этих двух школ перевода. Одна пишет поверх текст фактически от себя, а Немцов пытается усилить странность звучания этого текста для русского уха. Вот и кто из них прав? Рассудит только время".



Положение современных переводчиков обсудили на ЛиТРе-2019. Фото: ИА PrimaMedia

В итоге эксперты пришли к общему мнению, что работа переводчика на сегодняшний день мало оценивается, поэтому премия "Ясная Поляна" выделила отдельную номинацию для поддержки и популяризации данной профессии.

"Мы не только даем награду денежную автору, а это 1,2 млн рублей, но мы награждаем и переводчика, который перевел эту книгу. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Переводчики, во-первых, довольно мало оплачиваются, за перевод книги ты мало зарабатываешь. Нам важно было поддержать переводчика, показать престиж этой профессии", — отмечает Юлия Вронская.



Положение современных переводчиков обсудили на ЛиТРе-2019. Фото: ИА PrimaMedia

После дискуссии зрители еще долго общались с экспертами, обсуждали литературу, переводчиков и положение критики в России. Аудитория живо реагировала и охотно вступала в дискуссию с экспертами. В павильоне собрались библиотекари, издатели и просто люди, которым было интересно послушать.

"Я из переводчиков знаю только Анастасию Завозову, я слежу за ее постами в социальной сети Facebook. Сегодня у меня была возможность познакомиться с еще одним переводчиком – Михаилом, теперь я буду следить за его работами. Такая дискуссия для меня лично способ по-другому выстроить свое мышление", — поделилась своими впечатлениями одна из слушательниц Наталья Григина.



Положение современных переводчиков обсудили на ЛиТРе-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.