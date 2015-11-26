Морские Каякеры покорили туман в новом сезоне

Вокруг острова Елены прошел традиционный заплыв каякеров в честь открытия сезона (ФОТО)

Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia

Открытие нового сезона морского каякинга прошло 18 мая в поселке Канал на острове Русском во Владивостоке. Сильный туман и холод не смогли помешать участникам совершить заплыв вокруг острова Елена, но без приключений не обошлось. Помимо заплыва, каякеры на открытии сезона перетягивали канат на лодках, готовили плов и играли в волейбол, сообщает ИА PrimaMedia.

Принять участие в заплыве мог каждый. Необходимо было иметь каяк, байдарку или сап, а также все необходимое снаряжение. Организатором мероприятия выступила приморская школа ДОСААФ. На заплыв собралось 55 каякеров – примерно столько же было в прошлом году. Обычно, число желающих растет, но в этом году многие побоялись тумана, отмечают организаторы.

– Каякинг – это не столько спорт, сколько туризм. Люди хотят насладиться видом, сделать много красивых фотографий, а туман в этом году помешает. Но со стихией люди тоже должны справляться. Во время сезона нам приходится сталкиваться с разными условиями – это нормально. Это не столько соревнование, сколько символический пробег в честь начала сезона. Мы не вымеряем лодки, не делим на категории по возрасту, а призовые места мы утвердили для задора, чтоб было интереснее. – рассказал организатор Андрей Баслык.

Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

За безопасность на мероприятии отвечала команда МЧС. Несмотря на плохую видимость участникам было разрешено стартовать по расписанию. Служебный катер сопровождал каякеров через канал до старта.

– Волны сегодня нет, бояться нечего. Но из-за тумана плохая видимость, от группы немного отойдешь и тебя уже не видно, а если кто-то перевернется, вода сейчас холодная и будет не приятно, как минимум можно заболеть. – рассказал организатор заплыва и каякер с 6-тилетним стажем Александр Шатских.

Заплыв стартовал на выходе из канала. Участникам было необходимо обогнуть остров Елена, далее за островом Пепенберга направиться к месту сбора в яхт-клубе, там и была финишная черта. На подходе к острову Пепенберга случилась проблема – его попросту не было видно.

– Туман был очень сильным. Я потерял ориентиры. Если бы не лидирующие участники я бы сам остров Пепенберга не увидел бы. – рассказал Александр.

Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia Открытие нового сезона морского каякинга. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Лидером гонки оказался финалист прошлого года Дмитрий Гайдученко на своём каяке Winner Otium-1. Маршрут заплыва он прошел за 55 минут.

– Было тяжело. Не было видно ориентира на Попенберг. Мы плыли вдоль берега и поздно его заметили. Пришлось возвращаться. В этом году спортсмены с нами плыли, пытались победить меня. Но я участвую для себя, профессионально этим не занимаюсь. – Дмитрий Гайдученко победитель заплыва.

После заплыва все желающие могли поучаствовать в перетягивании каната на воде. Борьба за приз была серьезная. Один из участников сломал весла во время гребли. После соревнований состоялось награждение. Победителям вручили сертификаты на туристическое снаряжение.

Напомним, что каякерское движение во Владивостоке существует давно. Прошлогодние соревнования собрали порядка 58 человек. В 2015-м любители водных прогулок участвовали в соревнованиях "Мосты". Каяки и лодки "Дракон" устроили гонку от пляжа кампуса ДВФУ до бухты Федорова. Также, каждую осень каякеры Владивостока проводят "Регату", а в течении сезона собираются на Русском или выезжают на Хасан.