Вдохновляя на путешествия с детьми: АК "Россия" обеспечит комфорт дальневосточникам

АК "Россия" сделала ставку на улучшение сервисов для дальневосточников, поскольку эти перелеты одни из продолжительных в маршрутной сети перевозчика, сообщает ИА PrimaMedia. Авиакомпания обновляет мультимедиа, вводит новые новые дорожные наборы для маленьких пассажиров и пассажиров бизнес-класса и готовит дальневосточное меню. Особое достижение – это сервис для детей, который признан лучшим на международном уровне. Ведь не секрет, что перелет с малышами не всегда бывает спокойным. На презентацию провели для представителей власти, общественности и СМИ.
Авиакомпания "Россия" зашла в Приморье только в 2016 году. Сложная ситуация с транспортной доступностью дальневосточников направила компанию на социальную ориентацию, поскольку боинги могут осуществлять такие длительные полеты. Вот уже несколько лет персонал ищет подход к дальневосточным пассажирам, постоянно совершенствуя сервисы. Стоимость билетов снижена, но на качество сервиса это не отражается. Так, например, учитывая сложность перелета с детьми, АК экспериментально внедрила интерактивный сервис. Наклейки из журнала оживают в мобильном приложении. Получив положительный отклик пассажиров и став лучшей в этом направлении, компания решила использовать этот комплект постоянно. Уже заказана крупная партия детских журналов с эффектом дополнительной реальности. В ближайшее время все маленькие пассажиры вне зависимости от класса перелета будут получать такие наборы.
— Мы перевозим пассажиров по плоским тарифам, цена билета не зависит от времени его покупки. Этим активно пользуются и многодетные семьи. Ребенку намного сложнее спокойно находиться 9 часов в самолете. А если их несколько, то это проблема для родителей. Мы совершенствуем сервисы, чтобы сделать наши перелеты комфортными для всех. В дополнение стационарной и стриминговой (когда пассажир смотрит контент на собственных устройствах) системам развлечений, получив такой набор, дети заняты несколько часов, и родители спокойно наслаждаются путешествием, — отметил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.
По итогам 2018 года "Россия" признана лучшей на туристических маршрутах.
— Группа "Аэрофлот", частью которой является авиакомпания "Россия" не стоит на месте, она развивается. Мы постоянно совершенствуем свой уровень и улучшаем стандарты. Надеемся услышать обмен мнениями и услышать, что бы вы хотели увидеть в самолетах группы компаний, — поприветствовала гостей директор дальневосточного филиала ПАО "Аэрофлот" Ирина Лапицкая.
Новый комплект ждет и пассажиров бизнес-класса. В санитарных комнатах французская косметика, а в наборах все необходимое для комфортного перелета премиум сегмента.
— "Россия" — динамично развивающаяся авиакомпания. Да, возможно есть эксперименты, но они в постоянном поиске и это хорошо. Сегодня мы увидели желание сделать жизнь дальневосточников комфортнее — в действии. Убежден, что продукция, которую нам показали, действительно повысит уровень сервиса компании. Показательно, что пригласили представителей СМИ, поскольку мы знаем проблемы и нужды людей. Авиакомпания готова к диалогу, слышит пожелания пассажиров и это отлично. Ведь они совершенствую бизнес-класс, но и эконом. Думаю, что у них все получится, — рассказал член Общественного совета ПАО "Аэрофлот", председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.
Что особенно важно, на презентацию пригласили представителей органов власти, чтобы они также высказали пожелания людей. ИО заместителя начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Григорий Плотницкий отметил, что авиакомпания "Россия" действительно сделала большие шаги в улучшении сервиса обслуживания.
— Я ни разу не летал с авиакомпанией "Россия", вместе с тем мы видим изменения. Сегодня меня соблазнили воспользоваться авиакомпанией "Россия". Мне очень приятно, что они обратили внимание на сервис, мультимедийное оборудование, рацион питания. Я теперь скажу всем своим друзьям, что авиакомпания изменилась, — рассказал Григорий Плотницкий.
Стоит отметить бортовое меню. В Приморье присутствует филиал компании "Аэромар", поэтому используются только местные продукты питания. Это и мясная продукция, и рыба, и морепродукты. Руководитель "Аэромар ДВ" Алексей Колякин отметил, что дальневосточный продуктовый рынок уникален и незнаком жителю центральной части России.
— Мы стараемся сделать все, чтобы пассажир получил истинное наслаждение. Гордость Дальнего Востока — рыба. Мы готовим блюда из трески, палтуса, кеты и нерки. В меню присутствуют мидии и креветки. Очень нравится пассажирам папоротник – мы отслеживаем, что востребовано людьми. Мы гордимся тем, что делаем сегодня, но мы не стоим на месте и хотим, чтобы наши пассажиры, летая на дальние расстояния, получали действительно эстетическое удовольствие. Мы предложим куропаток, утиные ножки, желтых цыплят корнишонов, — рассказал Алексей Колякин.
Оценить вкус блюд можно было здесь же на презентации. Сейчас компания "Аэромар ДВ" работает над новым меню, которое введут летом. Для этого проделана огромная работа. К слову, повара, которые трудятся в компании – победители российских и международных конкурсов. На презентации сервисов для гостей подготовили мастер-классы по приготовлению блюд. Треска в шпинатном соусе и индейка с ананасом вскоре также появятся на бортах "России".
— Я очень надеюсь, что авиакомпания "Россия" повысит свой уровень, так как нам сегодня рассказали не только в бизнесе, но и в экономе. Чтобы всегда были мультимедийные системы и такое питание. Все очень вкусно. И важно, чтобы при улучшении сервисов не повышалась цена на билеты. В целом презентация на высоком уровне, — рассказала главный редактор Владньюс Мария Стеблянко.
Стоит отметить, что "Россия", как социально-ориентированная компания в регионах присутствия поддерживает различные инициативы. Так она выступила "крыльями ЛиТРа", благодаря ее поддержке в Приморский край смогли прилететь известные российские писатели: Сергей Лукьяненко, Андрей Рубанов и Захар Прилепин.
— Летел с большим удовольствием. Никаких претензий не имею. Я очень доволен этим рейсом. Все было просто идеально. Идеальные бортпроводницы, очень обходительные. Кормили вкусно. Не было ничего, что могло бы меня огорчить, — рассказал Захар Прилепин.
Напомним, авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Однако стоимость перелета "Владивосток — Москва — Владивосток" ниже, поскольку перевозчик социально-ориентированный. В 2019 году на летний сезон увеличено количество рейсов, это безусловно решает вопросы транспортной доступности на Дальнем Востоке.