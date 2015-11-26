Вдохновляя на путешествия с детьми: АК "Россия" обеспечит комфорт дальневосточникам

Во Владивостоке прошла презентация новых сервисов, которые направлены сделать длительный перелет удобнее и вкуснее

Презентация бортового меню АК "Россия". Фото: Илья Березовский

АК "Россия" сделала ставку на улучшение сервисов для дальневосточников, поскольку эти перелеты одни из продолжительных в маршрутной сети перевозчика, сообщает ИА PrimaMedia. Авиакомпания обновляет мультимедиа, вводит новые новые дорожные наборы для маленьких пассажиров и пассажиров бизнес-класса и готовит дальневосточное меню. Особое достижение – это сервис для детей, который признан лучшим на международном уровне. Ведь не секрет, что перелет с малышами не всегда бывает спокойным. На презентацию провели для представителей власти, общественности и СМИ.

Авиакомпания "Россия" зашла в Приморье только в 2016 году. Сложная ситуация с транспортной доступностью дальневосточников направила компанию на социальную ориентацию, поскольку боинги могут осуществлять такие длительные полеты. Вот уже несколько лет персонал ищет подход к дальневосточным пассажирам, постоянно совершенствуя сервисы. Стоимость билетов снижена, но на качество сервиса это не отражается. Так, например, учитывая сложность перелета с детьми, АК экспериментально внедрила интерактивный сервис. Наклейки из журнала оживают в мобильном приложении. Получив положительный отклик пассажиров и став лучшей в этом направлении, компания решила использовать этот комплект постоянно. Уже заказана крупная партия детских журналов с эффектом дополнительной реальности. В ближайшее время все маленькие пассажиры вне зависимости от класса перелета будут получать такие наборы.

— Мы перевозим пассажиров по плоским тарифам, цена билета не зависит от времени его покупки. Этим активно пользуются и многодетные семьи. Ребенку намного сложнее спокойно находиться 9 часов в самолете. А если их несколько, то это проблема для родителей. Мы совершенствуем сервисы, чтобы сделать наши перелеты комфортными для всех. В дополнение стационарной и стриминговой (когда пассажир смотрит контент на собственных устройствах) системам развлечений, получив такой набор, дети заняты несколько часов, и родители спокойно наслаждаются путешествием, — отметил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Сувениры АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Детский набор АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Детский набор АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

По итогам 2018 года "Россия" признана лучшей на туристических маршрутах.

— Группа "Аэрофлот", частью которой является авиакомпания "Россия" не стоит на месте, она развивается. Мы постоянно совершенствуем свой уровень и улучшаем стандарты. Надеемся услышать обмен мнениями и услышать, что бы вы хотели увидеть в самолетах группы компаний, — поприветствовала гостей директор дальневосточного филиала ПАО "Аэрофлот" Ирина Лапицкая.

Директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Новый комплект ждет и пассажиров бизнес-класса. В санитарных комнатах французская косметика, а в наборах все необходимое для комфортного перелета премиум сегмента.

— "Россия" — динамично развивающаяся авиакомпания. Да, возможно есть эксперименты, но они в постоянном поиске и это хорошо. Сегодня мы увидели желание сделать жизнь дальневосточников комфортнее — в действии. Убежден, что продукция, которую нам показали, действительно повысит уровень сервиса компании. Показательно, что пригласили представителей СМИ, поскольку мы знаем проблемы и нужды людей. Авиакомпания готова к диалогу, слышит пожелания пассажиров и это отлично. Ведь они совершенствую бизнес-класс, но и эконом. Думаю, что у них все получится, — рассказал член Общественного совета ПАО "Аэрофлот", председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые дорожные наборы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Дорожный набор. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Что особенно важно, на презентацию пригласили представителей органов власти, чтобы они также высказали пожелания людей. ИО заместителя начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Григорий Плотницкий отметил, что авиакомпания "Россия" действительно сделала большие шаги в улучшении сервиса обслуживания.

— Я ни разу не летал с авиакомпанией "Россия", вместе с тем мы видим изменения. Сегодня меня соблазнили воспользоваться авиакомпанией "Россия". Мне очень приятно, что они обратили внимание на сервис, мультимедийное оборудование, рацион питания. Я теперь скажу всем своим друзьям, что авиакомпания изменилась, — рассказал Григорий Плотницкий.

Презентация бортового меню АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация бортового меню АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация бортового меню АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация бортового меню АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация бортового меню АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Илья Березовский Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Илья Березовский 1 / 10

Стоит отметить бортовое меню. В Приморье присутствует филиал компании "Аэромар", поэтому используются только местные продукты питания. Это и мясная продукция, и рыба, и морепродукты. Руководитель "Аэромар ДВ" Алексей Колякин отметил, что дальневосточный продуктовый рынок уникален и незнаком жителю центральной части России.

— Мы стараемся сделать все, чтобы пассажир получил истинное наслаждение. Гордость Дальнего Востока — рыба. Мы готовим блюда из трески, палтуса, кеты и нерки. В меню присутствуют мидии и креветки. Очень нравится пассажирам папоротник – мы отслеживаем, что востребовано людьми. Мы гордимся тем, что делаем сегодня, но мы не стоим на месте и хотим, чтобы наши пассажиры, летая на дальние расстояния, получали действительно эстетическое удовольствие. Мы предложим куропаток, утиные ножки, желтых цыплят корнишонов, — рассказал Алексей Колякин.

Бортовое меню. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бортовое меню. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Руководитель «Аэромар ДВ» Алексей Колякин. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Оценить вкус блюд можно было здесь же на презентации. Сейчас компания "Аэромар ДВ" работает над новым меню, которое введут летом. Для этого проделана огромная работа. К слову, повара, которые трудятся в компании – победители российских и международных конкурсов. На презентации сервисов для гостей подготовили мастер-классы по приготовлению блюд. Треска в шпинатном соусе и индейка с ананасом вскоре также появятся на бортах "России".

— Я очень надеюсь, что авиакомпания "Россия" повысит свой уровень, так как нам сегодня рассказали не только в бизнесе, но и в экономе. Чтобы всегда были мультимедийные системы и такое питание. Все очень вкусно. И важно, чтобы при улучшении сервисов не повышалась цена на билеты. В целом презентация на высоком уровне, — рассказала главный редактор Владньюс Мария Стеблянко.

Дегустация бортового меню. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Стюардессы АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мастер-класс от повара "Аэромар ДВ". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мастер-класс от повара "Аэромар ДВ". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Презентация новых сервисов АК "Россия". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мастер-класс от повара "Аэромар ДВ". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Стоит отметить, что "Россия", как социально-ориентированная компания в регионах присутствия поддерживает различные инициативы. Так она выступила "крыльями ЛиТРа", благодаря ее поддержке в Приморский край смогли прилететь известные российские писатели: Сергей Лукьяненко, Андрей Рубанов и Захар Прилепин.

— Летел с большим удовольствием. Никаких претензий не имею. Я очень доволен этим рейсом. Все было просто идеально. Идеальные бортпроводницы, очень обходительные. Кормили вкусно. Не было ничего, что могло бы меня огорчить, — рассказал Захар Прилепин.

Напомним, авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Однако стоимость перелета "Владивосток — Москва — Владивосток" ниже, поскольку перевозчик социально-ориентированный. В 2019 году на летний сезон увеличено количество рейсов, это безусловно решает вопросы транспортной доступности на Дальнем Востоке.