Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: интересный период Овнов, активные Львы и прибыль Весов

ИА PrimaMedia публикует астрологический прогноз от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Довольно напряженный и очень интересный период. Предстоит суета, мелкие, но неотложные дела. Успех и признание обещают поездка, благотворительные акции, распространение идей, в которые вы верите. Хорошо, если вы почувствуете большую независимость, но при этом не забывайте выполнять обещания и то, что запланировали ранее. Жизнь подготовила сюрпризы в общении с противоположным полом. Настройтесь на получение радости и удовольствий, и они не заставят себя ждать.

ТЕЛЕЦ. Период получения разнообразной информации. Возможен доход из нового источника, получение помощи или ценного совета. Но слишком интенсивное общение может вывести вас из равновесия. Натуры творческие могут использовать это время для реализации индивидуальных и коллективных проектов. Хорошо организовывать что-нибудь самим. Индивидуальность вашей натуры проявится при выборе одежды, аксессуаров и вещей для дома. Хороший период для лечения травами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает увеличение ответственности с последующим вознаграждением. Можно начинать новые проекты, связанные с производством чего бы то ни было. Постарайтесь как можно больше успеть из того, что задумали, соберите необходимую информацию, поговорите с опытными людьми, если в чем-то сомневаетесь. У многих на первый план выходят дела личного характера. Вероятность решения любых проблем очень высока. Хороший период для энергетической работы с водой и деревьями.

РАК. Удачное время для Раков, занимающихся коммерческой деятельностью. Повышается способность управлять событиями, влиять на окружающих. В целом период символизирует переход на новый уровень и благоприятен для начала новых дел. Хорошо благоустраивать пространство, где вы проводите много времени. Эффективны омолаживающие процедуры, хорошо заниматься йогой. В любовной сфере прослеживается попытка выйти на новый, более доверительный стиль в отношениях.

ЛЕВ. От вас активных действий будут ждать и на работе, и дома. Не исключено, что вам часто придется отстаивать свои взгляды: приготовьтесь приводить веские аргументы. А вообще-то, если вы не будет отвлекаться на внешние раздражители, ситуация будет развиваться более гармонично. Самыми близкими друзьями в это время станут родственники. Можно начинать строительство или переезд, планировать дальнейшие события. Рекомендуется работа с камнями и минералами, хорошо работать на земле.

ДЕВА. Можете вести несколько дел параллельно. Коллеги и начальство будут нуждаться в вашей помощи, толковом совете: не разочаруйте их. Благоприятное время для тех, кто хочет реализовать свои профессиональные амбиции, собирается организовать собственное дело. Используйте любой шанс повысить образование, научиться чему-то новому. У многих проявится небывалый энтузиазм по поводу общественной деятельности и участия в разнообразных мероприятиях. Можно смело экспериментировать, искать новые пути.



ВЕСЫ. Командировки и поездки обещают прибыль. Удачный период для обмена опытом и разумного вложения денег. Хороший результат принесет литературное творчество, отлично идет работа у дизайнеров. Восприимчивость сейчас обострена, поэтому можно хорошо прочувствовать состояние близкого человека. Некоторые столкнутся с проблемой, корни которой уходят в прошлое. Отпустите все обиды, и вы получите возможность вздохнуть полной грудью. Хорошо вспоминать семейные традиции, важные события рода.

СКОРПИОН. Удача ждет писателей, учителей, тех, кто занимается коммерцией. Вашего участия потребует множество самых разных дел. Также этот период способен стать необычайно благоприятным для достижений в области спорта и любой другой работы, связанной с телом. Хорошо отправляться в дорогу. Используйте это время, чтобы лучше понять себя и окружающих. Придирки и обвинения повлекут за собой нежелательные последствия. Правильно оценив ситуацию, вы станете сильнее и спокойнее.

СТРЕЛЕЦ. Ситуация на работе потребует от вас предельной сосредоточенности и душевных затрат. Зато можно придать форму тому, что еще вчера существовало только в мечтах. А кому-то сейчас стоит нацелиться на личные достижения, не связанные с работой. Бережно подходите к решению семейных вопросов. Рекомендуется обратить внимание на дела, связанные с заграницей. Прекрасное время для всех видов творчества и изобретательства. Вам стоит больше доверять собственному чутью.

КОЗЕРОГ. Жизнь ждет от вас новых идей, умения работать как в коллективе, так и в одиночестве. Благоприятно заниматься торговлей и другими денежными операциями, но при заключении соглашений следует проявить бдительность. От вашей активности зависит, сможете ли вы в дальнейшем получить то, что хотите. Удачное время для выявления истинных потребностей, — как своих, так и окружающих. Может прийти разрешение давней проблемы, обнаружиться какая-то пропажа. Во второй половине недели много удовольствия принесут путешествия, эффективны косметические процедуры.

ВОДОЛЕЙ. Новые знакомства будут весьма полезны: больше общайтесь, и вы уладите все проблемы, в том числе – финансовые. Особенная удача ждет вас в творческих проектах. Не расстраивайтесь, если ваши действия наткнутся на противодействие – делайте лучшее, на что вы способны, а результат сам позаботиться о себе. Не исключено, что ваше душевное равновесие пройдет испытание неожиданной встречей, какой-то волнующей информацией. Не игнорируйте пожелания, которые пытается донести до вас ваше тело.

РЫБЫ. Дополнительная деятельность позволит улучшить финансовое положение. Звезды советуют вам привлечь к своим проектам как можно больше предприимчивых людей. Есть вероятность, что вы получите подарок, поддержку от покровителей или обретете нечто ценное каким-то другим образом. Общение с неуравновешенными людьми вызовет протест и желание ответить тем же. Период дает реальное понимание событий. Постарайтесь больше времени провести на природе, вместе с родными и близкими.