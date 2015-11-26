"И смех, и грех": Юрий Поляков оценил постановку своей пьесы в театре Молодежи

Писатель поблагодарил актеров и руководство театра за хорошо проделанную работу

"И смех, и грех… или Халам-бунду". Фото: ИА PrimaMedia

Известный российский драматург Юрий Поляков посетил спектакль в Приморском краевом театре молодежи, поставленный по его пьесе "И смех, и грех… или Халам-бунду"(16+), 18 мая. После спектакля Юрий поделился своими впечатлениями со зрителями и актерами, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России" драматург посетил спектакль, поставленный на сцене Театра молодежи по его пьесе "И смех, и грех… или Халам-бунду". Это яркая, динамичная комедия, наполненная острым социальным подтекстом и тонким юмором. Сюжет интригует с первых минут просмотра. На дворе постперестроечное время, лихие "90-е". В квартиру профессора Куропатова вламываются два подозрительных незнакомца: "новый русский" бизнесмен и его телохранитель. Они берут всю семью в заложники, да еще и вместе с соседями в придачу.

"Я хочу поблагодарить актеров и руководство театра за замечательную работу. Надеюсь этому спектаклю предстоит долгая жизнь на сцене. Мне очень приятно, что мой приезд совпал со спектаклем и я смог вместе с вами с удовольствием следить за этой комедией. Этот спектакль удался, хотя там есть какие-то сокращения, которых мне, честно говоря, жалко, но видимо они как-то остались в той эпохе. Там бурный спор социализма и капитализма, которые у меня выделены в отдельную сцену, но тут решает уже каждый режиссер", — рассказал Юрий Поляков.

Справка: Юрий Поляков — советский, русский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Автор повестей "Сто дней до приказа" и "ЧП районного масштаба". Спектакли по пьесам Юрия Полякова играют в театрах России и ближнего зарубежья. Многие книги Полякова экранизированы, а произведения переведены на различные языки стран мира.