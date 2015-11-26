Все очень серьезно: уточняющий прогноз от синоптиков по мощному шторму в регионе

Метеорологи передают серьезное ухудшение погоды

Циклон. Фото: pixabay.com

Метеорологи передают серьезное ухудшение погоды в понедельник, 20 мая. В связи со смещение активного фронтального раздела ожидается серьезное ухудшение погодных условий, уже сегодня ближе к вечеру и вечером местами в крае начнутся дожди различной интенсивности, в течение ночи зона осадков распространится на большую часть края, а к обеду охватит всю территорию края. Интенсивность дождей везде будет разная, от небольших до сильных, местами с грозами, наиболее сильные дожди ожидаются местами в юго-западных, в южных, юго-восточных, и восточных районах края. Об этом пишет автор блога pogoda_25_region в социальной сети instagram.

Помимо того что фронт решит проблему с палами и засухой в крае, он так же спровоцирует подъем уровня рек в крае, крупные реки опасности не представляют, а вот мелкие речушки и ручьи в юго-западных, южных и юго-восточных районах могут быстро подняться. Днем на юго-западе уже будет прояснять, вечером в крае местами дожди еще сохранятся. Температурный фон в в ночное время +6 +16, в дневное от +10 на востоке до +20 на западе края.

На море будет сильный шторм. Волны будут прямые с юго-востока высотой до 3,5 метров. Маломерным судам советую спрятаться в бухтах.

В связи с серьезным ухудшением погодных условий, жителям Владивостока не рекомендую на ночь оставлять свои авто в низких местах где регулярно подтапливает, под кронами деревьев, рекламными конструкциями