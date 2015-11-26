Синоптики уточнили время и место, где сильный тропический ливень ударит сильнее всего

В этих районах может выпасть очень большое количество осадков

Шторм. Фото: pixabay.com

В связи с выходом на Приморский край волнового циклона с Желтого моря в Приморском крае 20 мая объявляется предупреждение №1, пишет сайт прогнозов "Маглипогода".

"Днем произойдет серьезное ухудшение погоды. Днем 20 мая и в ночь на 21 мая в крае пройдут дожди, местами сильные, на юге края пройдут сильные дожди, местами очень сильные дожди. Внимание! На юге края, на юго-востоке края и на востоке края местами пройдут тропические ливни, возможно грозы. Количество осадков будет очень неравномерное", — сказал автор прогноза погоды.

По его словам, местами осадков может быть совсем немного, а вот местами на юге края, особенно на юго-востоке края, например в Лазовском районе они могут достигнуть опасных критериев: 50-100 мм и более за 6 часов и менее. По информации метеорологов других порталов, которые специализируются на прогнозах погоды, это, вероятно, произойдет в первой половине дня, в период с 06.00 до 14.00.





