После трагедии в Шереметьево пассажиры стали отказываться от полетов на SSJ-100

Граждане до сих пор не могут отойти от события, которое унесло жизни 41 человека
Происшествия 18:20
Пассажиры предпочли пересесть в другой самолет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) "Аэрофлота", который вынужден был прервать взлет из-за проблем с гидросистемой, побоялись лететь на этом же лайнере. Пассажиры предпочли пересесть в другой самолет, уж очень свежо еще в памяти событие, когда 41 человек погиб в загоревшемся самолете SSJ-100.

SSJ-100 должен был вылететь из Ульяновска в Москву. Источник сообщил, что на борту SSJ сработала сигнализация, однако отказа гидросистемы, о котором сообщалось ранее, не было. В связи с этим летательный аппарат был вынужден прервать взлет.

В результате пассажиры отправились к месту назначения на самолете Airbus A320, пишет ТАСС.

Напомним, самолет SSJ-100 загорелся 5 мая после приземления в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек.

После катастрофы сообщалось о многочисленных случаях неполадок с этой моделью самолета, а также отмене рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.

Карина Красилова

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