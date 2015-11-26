Федеральные синоптики назвали точный прогноз удара дождевой стихии по Владивостоку

Метеорологи передают серьезное ухудшение погоды в приморской столице
Это интересно 09:00
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Сайт Гидрометцентра России назвал точный прогноз по удару дождевой стихии во Владивостоке. В понедельник, 20 мая, синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погоды.

Дождь начался во Владивостоке в ночь на 20 мая. В связи с этим на дорогах образовались серьезные дорожные заторы. Кроме этого, некоторые дома лишены электричества, а водители такси завышают цены на поездку, или вовсе не едут по заявке.

По информации сайта Гидрометцентра России, осадки в краевом центре будут идти весь день вплоть до 22.00.

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