ГИБДД планирует увеличить в 6 раз популярные у водителей штрафы

Законодатели готовят многократные ужесточения автоштрафов

Машины. Фото: ИА PrimaMedia

ГИБДД и Минтранс выступили с инициативой многократно увеличить штрафы за самые распространенные и не самые опасные нарушения на дорогах.

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штрафы за нарушения скоростного режима. Так, за превышение скорости на 20-40 км/ч придется выложить шесть тысяч рублей вместо нынешних 500 рублей.

Ужесточение наказание ожидает водителей не пропустивших автомобили экстренных служб. Такое правонарушение депутаты Госдумы предложили карать запретом на управление транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Если непропуск "скорой" приведет к смерти больного, неуступчивый автовладелец рискует переместиться на "казенный кошт" на срок до четырех лет.

Проезд на красный сигнал светофора, помимо увеличенной суммы штрафа, грозит автомобилисту лишением прав. Остановка в неположенных местах на автомагистралях заставит автомобилиста раскошелиться на три тысячи рублей.

Минтранс предлагает новые штрафы за нарушения ПДД на ж/д переездах увеличить в пять раз, без права на 50%-ю скидку.

Нарушение одних и тех же правил трижды в течение года приведет к лишению прав на срок от одного года до полутора лет. Правда, факт нарушений должен быть зафиксирован непосредственно автоинспектором, а не видеокамерой.

По мнению экспертов, ужесточение наказания благоприятно скажется лишь на бюджете, а не на безопасности движения. Они считают такие штрафы являются совершенно "неподъемными" для жителей российских регионов и повышение даже нынешних норм способно привести к социальному взрыву.

Даже экспертам из ГИБДД ужесточение представляется неоправданным. По мнению специалистов такие меры могут привести к отказу автомобилистов от передвижения на машине.

Егор Тараруев