Названы страны, куда россияне стали ездить реже

Стоимость поездок туда значительно увеличилась
Общество 07:48

Эксперты сервиса Aviasales выяснили куда россияне стали летать реже, проанализировав данные о бронировании авиабилетов за первые месяцы 2019 года. Наибольший спад произошел а направлении поездок а Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.

Количество бронирований наиболее сократилось на продажах авиабилетов в Молдавию — спад составил 8%. Средний чек перелета при этом увеличился почти на треть — до 9 620 рублей (+28%), сообщает о данных исследования онлайн-сервиса РИА Новости.

Приблизительно такое снижение спроса прозошло в отношении путешествий в Люксембург (-7%). При этом прямого авиасообщения между Россией и Люксембургом нет. Приходится летать с пересадками — через Стамбул, Варшаву или Париж. Стоимость таких перелетов за год выросла на 20% и составила 24 034 рубля.

Реже россияне стали ездить в Литву. Количество бронирований снизилось на 5%, средний чек вырос на 18% (до 13 357 рублей). Спрос на авиапутешествия в Эстонию сократился на 2%, билеты из России подорожали в среднем на 16%, до 15 491 рубля.

Продажи авиабилетов из России в Грецию, Данию и на Украину остались на прошлогоднем уровне. Однако цены на перелеты в Грецию выросли на 7%, до 16 127 рублей, в Данию — на 5,5%, до 15 512 рублей, а на Украину — на 2%, до 12 290 рублей.

Егор Тараруев

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