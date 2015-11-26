Р. Гольдштейн: Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса станет доступней

Благодаря внесенным изменениям, кредитная ставка для предприятий может быть меньше 8,5% и меньше ключевой ставки Банка России
Политика 10:05
Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба сенатора

Правительство РФ утвердило Постановление о правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке. Благодаря внесенным изменениям, кредитная ставка для предприятий может быть меньше 8,5% и меньше ключевой ставки Банка России, сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе сенатора.

В частности, максимальная ставка субсидирования повышена до 3,5%. Исключено положение, устанавливающее минимальный размер процентной ставки по кредитам (в настоящее время минимальный размер определён в размере ключевой ставки Банка России).

Кроме того, внесены изменения в части проведения дополнительного отбора банков, упрощения критериев отбора кредитных организаций, уточнения перечня приоритетных отраслей, а также повышения доступности льготных кредитов для заёмщиков.

В Правила также включены положения о субсидировании в размере 3,5% кредитных договоров на инвестиционные цели, заключённых уполномоченным банком с предприятиями – участниками проектов по повышению производительности труда. Внесено уточнение и в части инвестиционных кредитов. К ним отнесены целевые кредиты для строительства жилья.

С 3 млн до 0,5 млн рублей снижена нижняя граница сумм кредитов, выдаваемых на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. При этом повышен с 100 млн рублей до 500 млн рублей максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств. В случае если кредит выдаётся на инвестиционные цели в сфере туризма, его максимальный размер может составлять до 2 млрд рублей.

"Средняя ставка по кредиту для малого и среднего бизнеса в России составляет порядка 12%. Новые изменения позволят предприятиям МСП получать займы по более низкой ставке – менее 8,5% – за счет господдержки: государство возьмет на себя оплату части процентов. Немаловажным является упрощение критериев отбора банков по программе льготного кредитования МСП. Это позволит привлечь более мелкие, региональные банки, которые плотно работают с малыми предприятиями и хорошо знают их потребности в своих регионах. Изменение диапазона размера выдаваемых кредитов и перечня отраслей позволят бОльшему числу субъектов МСП воспользоваться льготой на получение кредита. Таким образом, государственная поддержка сектора малого и среднего бизнеса расширит свой охват и льготные займы станут более доступными для многих российских предпринимателей", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

политика, политтехнологии политик кредитование (лиц, организаций)

Приморье первым из субъектов РФ запустило программу "Кадры будущего для регионов"

09:15

Ростислав Гольдштейн: В сотрудничестве России и Японии особенно заинтересованы регионы ДФО

15 мая, 10:00
МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia