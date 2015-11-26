Р. Гольдштейн: Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса станет доступней

Благодаря внесенным изменениям, кредитная ставка для предприятий может быть меньше 8,5% и меньше ключевой ставки Банка России

Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба сенатора

Правительство РФ утвердило Постановление о правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке. Благодаря внесенным изменениям, кредитная ставка для предприятий может быть меньше 8,5% и меньше ключевой ставки Банка России, сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе сенатора.

В частности, максимальная ставка субсидирования повышена до 3,5%. Исключено положение, устанавливающее минимальный размер процентной ставки по кредитам (в настоящее время минимальный размер определён в размере ключевой ставки Банка России).

Кроме того, внесены изменения в части проведения дополнительного отбора банков, упрощения критериев отбора кредитных организаций, уточнения перечня приоритетных отраслей, а также повышения доступности льготных кредитов для заёмщиков.

В Правила также включены положения о субсидировании в размере 3,5% кредитных договоров на инвестиционные цели, заключённых уполномоченным банком с предприятиями – участниками проектов по повышению производительности труда. Внесено уточнение и в части инвестиционных кредитов. К ним отнесены целевые кредиты для строительства жилья.

С 3 млн до 0,5 млн рублей снижена нижняя граница сумм кредитов, выдаваемых на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. При этом повышен с 100 млн рублей до 500 млн рублей максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств. В случае если кредит выдаётся на инвестиционные цели в сфере туризма, его максимальный размер может составлять до 2 млрд рублей.

"Средняя ставка по кредиту для малого и среднего бизнеса в России составляет порядка 12%. Новые изменения позволят предприятиям МСП получать займы по более низкой ставке – менее 8,5% – за счет господдержки: государство возьмет на себя оплату части процентов. Немаловажным является упрощение критериев отбора банков по программе льготного кредитования МСП. Это позволит привлечь более мелкие, региональные банки, которые плотно работают с малыми предприятиями и хорошо знают их потребности в своих регионах. Изменение диапазона размера выдаваемых кредитов и перечня отраслей позволят бОльшему числу субъектов МСП воспользоваться льготой на получение кредита. Таким образом, государственная поддержка сектора малого и среднего бизнеса расширит свой охват и льготные займы станут более доступными для многих российских предпринимателей", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.